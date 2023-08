Pagani Utopia da 2,3 milioni in fumo a causa di un visitatore alla Monterey Car Week

Un visitatore del famoso Monterey Auto Show ha distrutto una Pagani Utopia estremamente rara e del valore di oltre 2,3 milioni di dollari riuscendo inspiegabilmente ad attivare il sistema antincendio integrato nell’hypercar. I social network in America hanno mostrato come qualcosa di simile al fumo uscisse dall’auto esposta durante la Monterey Car Week. Pagani ha però precisato che non si è trattato di un incendio. “Un ospite all’evento ha toccato gli interruttori all’interno dell’auto ed è stato in grado di attivare gli estintori integrati nel motore”, ha spiegato personalmente Christopher Pagani.

Per una sfortunata coincidenza, l’incidente è avvenuto proprio mentre Pagani festeggiava i 25 anni a Monterey. È stata anche la prima volta che Utopia è stata mostrata a un pubblico americano. Pagani Utopia ha debuttato lo scorso autunno come successore dell’Huayra. L’hypercar ha 864 cavalli dal suo motore V12 AMG da 6 litri. In opzione, può essere ordinato anche con cambio manuale. Il prezzo di partenza è di $ 2,3 milioni. L’azienda non si è pronunciata sui danni alla vettura, ma secondo gli esperti la cifra potrebbe essere molto elevata.

Il problema con i frequentatori curiosi dei saloni automobilistici è tutt’altro che americano. Già in altre occasioni si sono verificate situazioni simili. The Quail è un famoso spettacolo automobilistico che attira ospiti facoltosi, case automobilistiche di fascia alta e auto multimilionarie. Tenutosi a Carmel-By-The-Sea, in California, l’evento è diventato una parte importante del ciclo di presentazione dei prodotti per i produttori di lusso, i loro clienti e i media automobilistici.

