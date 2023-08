CATL introduce nuova batteria che si ricarica di 400 km in 10 minuti

Il fornitore di batterie cinese CATL ha lanciato quella che definisce la prima batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) 4C a ricarica super rapida, che fornisce 400 km di autonomia dopo una ricarica di 10 minuti. L’azienda afferma inoltre che la batteria consentirà all’auto di percorrere oltre 700 km con una singola carica completa. CATL fornisce batterie per le loro auto elettriche ad aziende come Tesla, Geely, Fisker, Mercedes-Benz, SAIC Motor e recentemente Chery. Per raggiungere questa gamma e questo livello di prestazioni di ricarica, CATL afferma che la batteria Shenxing utilizza una combinazione di ioni veloci e tecnologia del catodo di rete elettronica, una nuova formula di elettrolita superconduttore e un materiale catodico LFP completamente nanocristallizzato.

CATL ha svelato una nuova batteria innovativa che verrà prodotta da fine anno

La batteria è in grado di supportare la ricarica rapida 4C, che significa che può assorbire una corrente quattro volte superiore alla sua capacità nominale. Questo le permette di passare dal 20% all’80% di carica in soli 10 minuti, aggiungendo circa 400 km di autonomia. Inoltre, la batteria è in grado di funzionare anche a basse temperature, fino a -10°C, senza perdere prestazioni.

La batteria Shenxing sarà prodotta entro la fine del 2023 e le prime auto dotate di questo accumulatore arriveranno in commercio nel primo trimestre del 2024. Tra i possibili clienti di CATL ci sono Tesla, Ford e altri costruttori di auto elettriche. Una batteria del genere potrebbe essere una buona soluzione per il veicolo economico di Tesla che dovrebbe costare meno di 25 mila euro.

CATL afferma che la sua ultima tecnologia è progettata per combattere le preoccupazioni dei clienti sull’autonomia e “apre una nuova era di ricarica super veloce per le auto elettriche”. “Poiché gli utenti elettrici passeranno da innovatori a utenti ordinari, dobbiamo rendere la tecnologia avanzata accessibile a tutti e consentire a tutti di godere dei frutti dell’innovazione “, ha affermato il dott. Wu Kai, Chief Scientist di CATL.

Migliaia di veicoli a batteria CATL possono essere trovati sulle strade di tutto il mondo e l’azienda sta già alzando ulteriormente l’asticella delle sue ambizioni. Nel maggio 2023, CATL ha presentato una nuova tecnologia di batteria sufficientemente densa di energia da poter essere utilizzata in un aereo passeggeri.