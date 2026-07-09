Ruf reinventa il boxer a otto cilindri: 1.000 cavalli per un’idea di futuro

Ruf ha scelto il Goodwood Festival of Speed per svelare il B8, un motore boxer biturbo da 4,8 litri capace di erogare oltre 1.000 cavalli. Benvenuti in un segmento di mercato composto, fino a oggi, essenzialmente da due soli attori.

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I motori boxer sono una rarità. Porsche li monta sui suoi 911 con sei cilindri, Subaru li usa su tutta la gamma a quattro cilindri, BRZ inclusa. Fine dell’elenco. Ruf, la piccola casa tedesca di Pfaffenhausen che costruisce supercar ad altissime prestazioni su telai e carrozzerie propri, pur assomigliando “sospettosamente” (non una novità) alle Porsche, ha deciso di rompere questo schema con un salto netto: due cilindri in più, salendo a otto (precedentemente era successo nelle Porsche da competizione) e potenza abbondantemente oltre il migliaio di cavalli.

Il motore si chiama B8, ribattezzato internamente “Erprober”, ovvero “Tester”. Questo propulsore è ancora un prototipo, e Ruf non si nasconde dietro proclami di imminente produzione.

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Il debutto è avvenuto su una CTR3 modificata, la sportiva a motore centrale che evoca una Cayman allungata e radicalizzata, con una carrozzeria stirata di 9,9 centimetri per fare spazio al nuovo otto cilindri. Al B8 è abbinato un cambio manuale a sei marce, scelta che è quasi una dichiarazione di principio.

La livrea del prototipo è un omaggio diretto alla storia: il giallo che campeggia sulla carrozzeria richiama il Giallo Fiore della CTR del 1987, quella Yellowbird che sul Nürburgring raggiunse i 340 km/h nel test di Road & Track e finì per diventare un’icona. Le grafiche incorporano simboli che rimandano alla configurazione a otto cilindri, un dettaglio che funziona sia come firma visiva che come promemoria di ciò che si cela sotto la carriera allungata.

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Ruf dichiara che il B8 “servirà da banco di prova per le tecnologie che plasmeranno un futuro modello”. Una formulazione prudente ma eloquente.

Il prototipo scenderà sulla Goodwood Hillclimb due volte al giorno da venerdì 10 a domenica 12 luglio, nella sessione Supercar Run, con Tanner Foust, pilota rally, stuntman e drift driver, al volante. Per chi non sarà a Goodwood, la diretta streaming su YouTube offrirà almeno la possibilità di sentire come suona un boxer a otto cilindri da mille cavalli.