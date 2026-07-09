MG Go, la piccola cinese vende il design londinese meglio di quanto facciano i britannici

Al Goodwood Festival of Speed è apparsa la Go, concept car che anticipa la futura MG 2, una supermini elettrica attesa per il 2027, lunga circa quattro metri, pensata per sfidare Renault 5 e Mini Cooper non sul prezzo, ma sul desiderio. MG, stavolta, vuole andare oltre la razionalità e vendere stile.

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Il quadro è chiaro fin dalla carrozzeria del concept: body kit pronunciato, cerchi di grande diametro, diffusore posteriore. Hot hatch nell’aspetto, ma senza esagerare con l’assetto ribassato. Jozef Kaban, responsabile del design del marchio, ha spiegato ad Autocar che la MG Go è sostanzialmente il modello di produzione “vestito per Goodwood”.

L’ispirazione dichiarata è la MG B, classico sportivo britannico degli anni Sessanta. Ma Kaban chiarisce che non è un revival retrò, ma una proiezione verso il futuro. Spera che la MG 2 diventi “iconica” per il marchio. Parola grossa, soprattutto considerando in quale segmento si va a inserire.

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Le specifiche tecniche, al momento, restano scarse. Si sa che è elettrica, che misura meno dell’attuale MG 3 e che il progetto è uscito dal centro design londinese del marchio di proprietà SAIC Motors, con un occhio dichiarato agli acquirenti europei e britannici.

David Allison, direttore prodotto di MG Motor UK, dichiara che questo è un segmento in cui MG “desiderava entrare da tempo”, e la 2 porterà clienti nuovi al brand. “Possiamo vendere quest’auto anche a persone che probabilmente non prenderebbero in considerazione uno dei nostri modelli attuali”, ha detto, puntando tutto sulla forza del design.

Il patrimonio britannico di MG sarà usato come leva commerciale, soprattutto fuori dalla Gran Bretagna. “In alcune parti del mondo, come il mercato indiano, il patrimonio britannico è enorme”, ha spiegato Allison. Vendere l’identità britannica di MG più all’estero che in patria sarà uno dei focus del marketing nel 2026.

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Si spera quindi che la versione di serie manterrà la promessa del concept. Renault 5 e Mini hanno costruito il loro fascino in anni di lavoro, MG, però, ha fretta e, almeno per ora, un bel vestito da sera.