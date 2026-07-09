Goodwood Festival of Speed 2026: oggi si parte, ecco il programma

Il Goodwood Festival of Speed ​​2026 entra oggi nel vivo, per regalare emozioni da sogno ai protagonisti e al pubblico. L’evento andrà in scena fino al 12 luglio, presso la tenuta di Lord March nel West Sussex, Regno Unito. Qui si darà appuntamento il meglio del motorismo internazionale, con diversi ospiti di prestigio.

Advertisement

Il tema di quest’anno toglie spazio ad eventuali licenze interpretative: “The Rivals – Epic Racing Duels“. Chiara la matrice. Si profila uno spettacolo tutto da vivere, per il bene del cuore e dello spirito degli appassionati. Le attività giornaliere si svolgeranno dalle 7:00 alle 19:00, con l’inizio della celebre cronoscalata alle 8:30. A seguire trovate una sintesi del programma quotidiano e degli eventi principali.

Le tappe del Goodwood Festival of Speed 2026

Foto Maserati

Giovedì 9 luglio

La giornata di apertura sarà dedicata alle auto portate al debutto in una cornice pubblica e/o dinamica, ai giri in pista e all’inaugurazione dell’imponente scultura centrale all’esterno della Goodwood House. Prevista anche l’attesissima celebrazione del centenario della Ducati. L’apparato emotivo dei cultori delle quattro ruote sarà però conquistato dall’esibizione delle monoposto di Formula 1 e dalla prova speciale rally nell’area boschiva.

Advertisement

Venerdì 10 luglio

In questa data, spazio per le celebrità e per le performance. Prevista la partecipazione, fra gli ospiti speciali, di Lando Norris e Valentino Rossi, che si concederanno al piacere dei presenti con un’esibizione dinamica. Grande l’attesa anche per la leggenda del TT John McGuinness.

Sabato 11 luglio

La giornata avrà il suo apice, in ambito competitivo, con le qualifiche in pista per il famoso Timed Shootout. Previste anche esposizioni speciali e le celebrazioni del quarantesimo anniversario del successo Honda nel Campionato del Mondo di Formula 1 del 1986. Di rilievo il concorso Cartier Style et Luxe, orientato alle note della Dolce Vita.

Domenica 12 luglio

Qui si scriveranno gli atti conclusivi del Goodwood Festival of Speed 2026, a partire dalla finale dello Shootout. Questa sfida vedrà entrare in scena le auto più veloci del fine settimana, che si sfideranno per la corona del leggendario Festival of Speed ​​Hillclimb. A completare il pacchetto ci penseranno le hypercar in mostra e le esibizioni di piloti leggendari, che si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata.

Advertisement

Nelle quattro date del Goodwood Festival of Speed 2026, i fan potranno accedere alla nuova FOS Fan Zone, al FOS Future Lab, al Supercar Paddock e a diverse esposizioni di auto sportive e di lusso. Possibili anche delle interazioni con alcuni idoli del presente e del passato.

Non si può escludere la presenza nel paddock di qualche personaggio famoso legato al cinema o alla musica. Sicuramente nel West Sussex, per questo evento, non ci sarà modo di annoiarsi. Per le altre informazioni rimandiamo al precedente post.

Fonte | Goodwood Festival of Speed