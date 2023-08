Rolls-Royce Rose Noire DropTail: la one-off che è un’opera d’arte

Rolls-Royce vuol dire lusso, alla massima potenza. Le due one-off Boat Tail presentate al Concorso d’Eleganza Villa d’Este nelle ultime due edizioni lo ha confermato in maniera inequivocabile. Adesso la Casa inglese si serve di un’altra prestigiosa cornice, quella del Monterey Car Week, per tirare su il modello a un’altra creazione unica nel suo genere. Il suo nome completo è Rolls-Royce La Rose Noire e costituisce la capostipite delle Droptail. L’incantevole bolide del Costruttore di Gaydon si prefigge di aprire un nuovo corso, destinato al ceto più altolocato della popolazione mondiale. Non poteva scegliere manifestazione migliore per dare prova delle sue sublimi qualità progettuali della kermesse d’oltreoceano.

Rolls-Royce Rose Noire Droptail: preziosa come il Black Baccarà

Seppur riprenda degli stilemi ammirati in precedenti produzioni, l’esemplare appena mostrato tenta di attuare soluzioni uniche, altamente distintive. Che sia un bolide speciale lo esprime già l’esclusiva colorazione, ispirata alla rosa Black Baccarà, cioè uno dei fiori di maggiore quotazione a livello globale. La verniciatura, battezzata True Love, è stata creata ad hoc e omaggia l’amore. A seconda dell’angolo di osservazione, le sfumature differiscono per un colpo d’occhio da togliere il fiato. È il frutto di cinque strati di rosso, con la preziosa aggiunta delle finiture scure Hydroshade lucidate a mano. E se ciò vi entusiasma, allora dovreste scoprire il tetto rigido, nello specifico la sezione in vetro elettrocromico, la quale, premendo un pulsante, consente di passare da opaco a lucido.

I due proprietari hanno richiesto per gli interni un design asimmetrico. Con un sublime lavoro del dipartimento incaricato, l’obiettivo viene portato a termine. A risaltare è, in primis, la plancia in legno, formata da 1.603 triangoli rappresentanti i petali di rosa mentre cadono. Una chicca è poi l’orologio Audamers Piguet Royal Oak concept Chronograph GMT Large Date da 43 mm. Collocato al centro, riprende le tonalità prevalenti della Rolls-Royce La Noire, in contrasto con il quadrante nero.

Su direttiva degli acquirenti, l’orologio è anche rimovibile e indossabile. Mostrata a Pebble Beach, in California, gli alti funzionari del marchio si sono astenuti dal comunicare il prezzo. Poco ma sicuro, deve essere costata una fortuna, alla portata di ricchissimi. La Rolls-Royce La Rose Noire Droptail è la prima di quattro proposte della gamma. Nei mesi a venire scopriremo quali gioielli andranno ad arricchire la famiglia.