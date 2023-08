La storia dietro i cimiteri di auto elettriche abbandonate in Cina

La Cina è il più grande mercato mondiale di auto elettriche, ma non tutto è roseo nel settore. Negli ultimi anni, sono emerse immagini scioccanti di migliaia di veicoli elettrici inutilizzati e abbandonati in enormi parcheggi, che sembrano veri e propri cimiteri di auto. Qual è la causa di questo fenomeno? E quali sono le conseguenze per l’ambiente e l’economia?

Cimitero auto elettriche: Alla base di questo enorme spreco di energia e risorse c’è la caduta del modello cinese di ride-sharing

Una delle principali ragioni che ha portato alla sovrapproduzione di auto elettriche in Cina è stata la generosa politica di incentivi del governo, che ha spinto molti produttori a entrare nel mercato senza avere una domanda adeguata. Tra il 2016 e il 2019, il governo cinese ha erogato circa 60 miliardi di dollari in sussidi per le auto elettriche, creando una bolla speculativa che ha attirato anche aziende senza esperienza o competenza nel settore.

Tuttavia, nel 2019, il governo ha iniziato a ridurre gradualmente gli incentivi, esponendo le debolezze di molti produttori che non erano in grado di competere con la qualità e il prezzo delle auto elettriche straniere o di marchi cinesi consolidati come BYD o NIO. Di conseguenza, molte aziende hanno chiuso i battenti o hanno ridotto drasticamente la produzione, lasciando migliaia di veicoli invenduti o incompleti nei parcheggi o nelle fabbriche.

Questo scenario ha creato non solo un problema economico, ma anche ambientale. Le auto elettriche abbandonate rappresentano uno spreco di risorse e un potenziale pericolo per l’inquinamento. Le batterie al litio, che sono il componente più costoso e critico delle auto elettriche, possono degradarsi o incendiarsi se non vengono usate o ricaricate regolarmente. Inoltre, lo smaltimento delle batterie usate richiede procedure specializzate per evitare la contaminazione del suolo e dell’acqua.

Per affrontare questa situazione, il governo cinese ha introdotto nuove regole per regolamentare il settore delle auto elettriche, aumentando gli standard di qualità, sicurezza ed efficienza energetica. Inoltre, ha promosso lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e il riciclaggio delle batterie usate. Alcuni produttori hanno anche cercato di riutilizzare le auto elettriche abbandonate per altri scopi, come taxi, veicoli commerciali o fonti di energia alternativa.

Altra motivo è la spettacolare caduta del mercato del car sharing di veicoli elettrici, un tempo in forte espansione, in Cina, simile a quanto accaduto con i sistemi di bike sharing qualche anno fa. Migliaia di società di ride sharing sono state create negli ultimi dieci anni approfittando dei generosi incentivi statali che sono stati tagliati nel 2019. Questo cambiamento, in combinazione con altri fattori, tra cui la mancanza di parcheggi gratuiti e la nuova generazione di veicoli elettrici molto migliorata che reso obsoleti i vecchi modelli, costretto la maggior parte delle startup ambiziose al fallimento.

Come confermato da un recente video YouTube di Inside China Auto, la maggior parte dei veicoli abbandonati proviene da flotte di veicoli elettrici usati. Un esempio calzante è la BJEV EC3, una city car completamente elettrica di BAIC introdotta nel 2017 con particolare attenzione al car sharing. Questo veicolo è ora considerato obsoleto, con il suo valore usato in calo a causa dei micro veicoli elettrici molto più recenti e dal prezzo competitivo che hanno invaso il mercato cinese.

In conclusione, i cimiteri di auto elettriche in Cina sono il risultato di una politica troppo generosa che ha favorito la quantità sulla qualità. Tuttavia, il governo e l’industria stanno cercando di correggere gli errori del passato e di rendere il settore più sostenibile e competitivo. Le auto elettriche hanno ancora un grande potenziale per ridurre le emissioni e migliorare la mobilità urbana, ma devono essere prodotte e gestite in modo responsabile.

Si spera che le autorità locali trovino finalmente un nuovo utilizzo per i veicoli indesiderati o confiscati, possibilmente riutilizzando le batterie o riciclando i materiali preziosi utilizzati nella loro produzione. In un mondo colpito dal cambiamento climatico e dalla povertà, è davvero triste vedere tutta questa energia e risorse andare sprecate.