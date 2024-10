Renault Captur full hybrid: conviene realmente l’offerta di ottobre? Proviamo a capirlo

La Renault Captur è un modello molto importante per la casa della losanga. Il Suv compatto di segmento B è infatti un modello che da sempre calamita consensi, in particolare nel nostro Paese, ove va a collocarsi ai vertici della categoria di riferimento.

Sottoposto a restyling, si propone naturalmente di rinverdire il proprio successo. Per farlo è stata predisposta un’offerta speciale nel mese di ottobre per la versione E-Tech full hybrid da 145 Cv in allestimento Techno. Una promozione tale da prevedere il versamento di 119 euro al mese per 36 mesi, con anticipo di 6.750 euro. Al termine dei tre anni gli interessati possono scegliere se pagare la maxirata finale da 19.734 euro, oppure restituire l’auto. In caso di permuta, sono previsti 1.800 euro di incentivi Renault. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio la proposta.

Renault Captur full hybrid, pregi e difetti dell’offerta

Naturalmente, ogni offerta promozionale deve essere valutata con attenzione, prima di aderire a una di esse. Per quanto concerne quella di ottobre sulla Renault Captur full hybrid, il vantaggio è rappresentato da una rata particolarmente conveniente, pari a 119 euro. Mentre sull’altro piatto della bilancia occorre mettere il chilometraggio incluso di 30mila chilometri, il quale può essere troppo limitato per poter soddisfare alcune esigenze.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’offerta, sono le seguenti:

36 mesi di finanziamento;

anticipo pari a 6.750 euro;

Tasso Annuo Nominale (TAN) di 5,50%;

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) di 6,60%;

maxi rata finale pari a 19.734 euro;

costo eccedenza di 0,10 euro per chilometro.

Per capire meglio la reale convenienza dei dati in oggetto, occorre comunque partire dalle proprie esigenze. Come è del resto logico ogni volta che si parla di un finanziamento.

Renault Captur: le caratteristiche

Renault Captur esce da un aggiornamento estetico notevole, del tutto comprensibile del resto per un modello centrale nella gamma della casa francese. Occorre infatti ricordare che nel nostro Paese rappresenta circa un quarto del mercato nella categoria di pertinenza. Grazie alle modifiche apportate è in grado di farsi notare per un frontale suggestivo e al tempo stesso moderno, su cui si sono del resto concentrate le novità.

A renderlo tale il logo a losanghe intersecate fuoriuscente dal bordo del cofano (ora perfettamente lineare) in modo da incastonarsi in una mascherina del tutto inedita e incorniciata da fari sottoposti ad un notevole allungamento. Più contenuti invece gli interventi sul posteriore, con il paraurti che va a riprendere parzialmente lo stile di quello anteriore.

Per quanto concerne le dimensioni, sono quelle di un veicolo compatto, con una lunghezza tale da andare ad attestarsi a 4.239 mm, una larghezza pari a 1.797 mm, altezza di 1.575 mm e un passo di 2.639 mm. Misure che, in definitiva, permettono di offrire un ampio spazio all’interno del veicolo per i passeggeri. Quello presente riesce a rivelarsi agevole per cinque adulti, mentre il bagagliaio raggiunge una capacità tra i 348 e i 480 litri. Un dato che può arrivare a 1,458 nel caso di abbattimento del divano, che è scorrevole.

Il propulsore in offerta della Renault Captur è l’E-Tech full hybrid, un’unità che combina un motore termico 1.6 quattro cilindri aspirato da 94 Cv con due unità elettriche: una da 20 Cv che funge da generatore e una da 49 Cv per una potenza combinata di 145 Cv e una coppia di 250 Nm, con un consumo di 4,6-4,8 l/100 km ed emissioni di 105-108 g/km.

Da sottolineare il tasto Save, che ha preso il posto del precedente EV, posizionato alla sinistra del volante. Grazie ad esso, infatti, è possibile salvaguardare la carica della batteria al fine di poter sfruttare il potenziale dell’elettrico quando se ne presenti l’effettivo bisogno.

Sono poi disponibili fino a 28 dispositivi di assistenza alla guida, con l’Active Drive il qual va a includere il cruise control adattivo ora con funzione stop&go e il centraggio in corsia, tale da equiparare il dispositivo di fatto alla guida assistita di Livello 2.

Infine, l’abitacolo della Renault Captur, che è moderno e ben realizzato, con la strumentazione interamente digitale e configurabile da 10 pollici, la stessa misura del monitor centrale dell’infotainment, ove fa il suo esordio il sistema OpenR Link, abbinandosi ai comandi vocali avanzati.