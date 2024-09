Range Rover SV ‘Riviera Edition’, l’edizione limitata più raffinata

Per certe case automobilistiche anche un singolo cliente può diventare una fonte d’ispirazione. Ed è quello che può accadere per gli esperti di personalizzazione di Jaguar Land Rover. Il team di Bespoke, infatti, non si limita a creare semplici varianti, ma riesce a sfornare edizioni speciali di un modello di punta come la maestosa Range Rover. A un SUV simile è stato capace aggiungere esclusività, lusso e raffinatezza come difficilmente si può fare con altri importanti e iconici veicoli.

Mentre si attende il debutto della prima versione completamente elettrica, già celebrata come un trionfo, almeno sulla carta, rimane da vedere come si tradurrà in immatricolazioni effettive. Per chi però non si lascia ancora convincere dall’idea di una Range Rover elettrica, il marchio britannico ha presentato una raffinata edizione limitata: la Range Rover SV Riviera Edition.

Le iniziali “SV” raccontano già molto, segnalando la finitura più prestigiosa, ispirata alle destinazioni di lusso frequentate dai più facoltosi. Si tratta di luoghi dove una sola notte può costare quanto il salario annuale di molte persone, come Cannes in Francia o l’isola greca di Mykonos.

La carrozzeria di questa Range Rover, quindi, risulta un tributo al lifestyle della riviera ed è avvolta in un blu oltremare profondo, che ricopre anche il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori. L’unico contrasto viene dai cerchi in lega da 22 pollici in grigio scuro lucido e dalle pinze dei freni in nero.

Gli interni riflettono lo stesso tema cromatico: il blu scuro domina la parte superiore del cruscotto, i pannelli delle porte, i fianchi del tunnel di trasmissione, i tappeti e i sedili anteriori, arricchiti da finiture cromate lucide o scure. I sedili posteriori, invece, sono rivestiti in pelle bianca, con poggiatesta che presentano un ricamo che richiama la silhouette delle onde.

La nuova Range Rover SV Riviera Edition è disponibile con un’unica motorizzazione: il P550e PHEV, un sistema ibrido plug-in che combina un motore a benzina sei cilindri da 400 CV con un motore elettrico, per una potenza complessiva di 550 CV. La batteria consente un’autonomia massima di 111 chilometri in modalità elettrica. Il prezzo, invece, non è stato reso pubblico, e non tutti i concessionari avranno la possibilità di metterla in vendita. Di sicuro, però, non si scenderà sotto i 200.000 euro.