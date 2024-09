Lincoln, dopo i buoni risultati nel corso dell’anno conferma due nuovi modelli

Lincoln, il marchio di lusso della Ford, si trova in un ottimo momento di forma. Il produttore statunitense, infatti, ha visto aumentare le proprie vendite di un rilevante 23% nel corso dei primi sette mesi dell’anno. Tanto da vedere crescere la propria quota di mercato nell’ordine del punto percentuale. Per effetto di questi dati, la casa potrebbe oltrepassare la soglia psicologica dei 100mila veicoli venduti nel corso di un anno solare. Un dato che non era più riuscito a conseguire dal 2020.

Un dato che è reso ancora più soddisfacente dal fatto che ai tre cali annui consecutivi nel triennio in questione, si è aggiunto un 2023 rivelatosi particolarmente difficile. Nel corso dei dodici mesi in questione, infatti, l’azienda ha venduto appena 81.818 all’interno del territorio statunitense.

Lincoln mette in programma due nuovi modelli

Proprio per cercare di recuperare ulteriori quote di mercato sul mercato statunitense, Lincoln ha ora deciso di mettere in preventivo il varo di due nuovi modelli. Una mossa intesa a creare ulteriore slancio e ad aumentare le vendite in tutto il Paese.

I due nuovi modelli che l’azienda si accinge a lanciare sono del resto stati confermati nel corso di un incontro con i concessionari del marchio che ha avuto luogo all’inizio di agosto. Da quanto è stato possibile apprendere, il loro debutto è atteso nel corso dei prossimi anni, anche se non si hanno indicazioni più precise in merito.

È stato Auto News a sottolineare come non è ancora stato chiarito nulla, al proposito. Non si sa neanche se saranno modelli completamente nuovi o se, al contrario, si tratterà di versioni aggiornate di modelli che sono esistenti nel portafoglio Lincoln.

In un caso o nell’altro, comunque, i concessionari hanno accolto le novità con grande entusiasmo. Nel corso di questo 2024, infatti, Lincoln ha dimostrato un forte recupero nel rapporto coi consumatori statunitensi. Di conseguenza, modelli nuovi e aggiornati potrebbero svolgere un ruolo del tutto fondamentale nell’ottica di un incremento delle vendite.

Lincoln nel corso del 2023 ha rinnovato tutti i suoi modelli

La decisione relativa ai due nuovi modelli, peraltro, va a confermare la linea assunta da Lincoln nel corso del 2023. Dall’inizio dell’anno passato, infatti, la casa ha proceduto a rinnovare o riprogettare tutti e quattro i suoi modelli.

L’aggiornamento più recente è quello avvenuto all’inizio di questo mese con il lancio del Navigator 2025. Si tratta della nuova versione di un veicolo che vanta ormai circa tre decenni di storia. Un lasso temporale che ne stava quindi limitando le vendite, spingendo l’azienda a rinnovarlo. Il modello cui attingere per il nuovo Navigator è stato quello del Nautilus. Di cui, in particolare, è stato adottato il design molto più moderno e aerodinamico.

I cambiamenti balzano immediatamente agli occhi dell’osservatore, in quanto il SUV indossa una griglia moderna con una barra luminosa illuminata. Cui si aggiungono fari sottili e un paraurti arrotondato con un’ampia presa d’aria. Gli acquirenti trovano anche barre sul tetto integrate e cerchi da 22 o 24 pollici. Inoltre, a rendere ancora più interessante l’allestimento, il veicolo è stata de-cromato, con l’alluminio satinato a farla da padrone.

Non solo il nuovo Navigator

Ad alimentare il nuovo Navigator è un familiare V6 biturbo da 3,5 litri con 440 CV e 510 lb-ft (691 Nm) di coppia. Inoltre sono state apportate modifiche significative all’abitacolo. In particolare con l’installazione di uno schermo panoramico da 48 pollici il quale si estende per l’intera larghezza del cruscotto.

I mutamenti più rilevanti riguardano però il retro, dove è stato installato un nuovissimo Split Gate. I tre quarti superiori si sollevano come un tradizionale portellone posteriore, mentre quelli inferiori si abbassano come un portellone posteriore convenzionale. In tal modo il carico e lo scarico di oggetti diventa più facile, con l’ulteriore aggiunta di una comoda area di seduta per le attività all’aperto.

Aggiornamenti importanti sono poi stati apportati al resto della famiglia Lincoln. A partire dal lancio del Nautilus di fabbricazione cinese. Mentre per quanto riguarda la Corsair, la produzione terminerà nel 2025. Si conoscono pochi dettagli sul modello che potrebbe sostituirla, ma c’è la possibilità che possa essere un altro crossover compatto, anche in questo prodotto in Cina, come il Nautilus.