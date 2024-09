Auto elettriche, in Norvegia ad agosto sono il 94% delle vendite

Ancora record per la nazione scandinava e riguarda la percentuale di auto elettriche (le BEV, completamente elettriche quindi) rispetto alle nuove immatricolazioni. Tale valore risulta comunque superato, essendo le 10.480 nuove auto elettriche di agosto inferiori al picco di giugno (14.009 unità). Si tratta di numeri comunque impressionanti se si osserva la proporzione o la percentuale.

Una quota del 94,3% di BEV tra le auto acquistate in un solo mese è un traguardo decisamente raro, anzi, mai visto prima, nemmeno in Norvegia, leader globale nella transizione alla mobilità elettrica. Recentemente, la quota di auto elettriche ha mostrato importanti oscillazioni. A luglio, la percentuale era del 91,9%, ma con solo 5.934 nuove auto elettriche. A giugno la quota di mercato era “solo” dell’80,0%. Un anno fa, nell’agosto 2023, erano state registrate 9.250 auto elettriche, pari all’83,7% del mercato.

In soldoni, le auto completamente elettriche hanno dominato, mentre tutte le altre motorizzazioni hanno subito un forte calo, in particolare le ibride plug-in, che hanno registrato un -77,9%. “Questo riflette perfettamente la politica fiscale norvegese, che premia esclusivamente i veicoli elettrici”, ha commentato l’OFV, l’autorità stradale norvegese. Oltre alle 10.480 auto completamente elettriche, ad agosto sono state immatricolate solo 161 ibride plug-in, di cui 158 con motore a benzina e tre con motore diesel. Questo si traduce in una quota di mercato complessiva dell’1,4%.

“L’entusiasmo per le auto elettriche è radicato da tempo in Norvegia, e i forti incentivi sono stati cruciali per raggiungere questo risultato. Basta guardare la Svezia per vedere cosa accade quando gli incentivi vengono meno”, ha affermato Øyvind Solberg Thorsen, direttore dell’OFV, riferendosi al calo delle vendite di veicoli elettrici nel paese vicino. In Norvegia, la quota di BEV ha raggiunto l’87% nel 2024, ma c’è ancora un 13% di persone che opta per altre motorizzazioni. “Ci sono ancora molti che non considerano l’auto elettrica la soluzione ideale”, ha aggiunto Thorsen.

Da segnalare come tutti i modelli della top ten costano meno di 600.000 corone (circa 51.150 euro). “Le persone sono guidate dal buon senso e dal portafoglio quando acquistano una nuova auto”, ha osservato Thorsen. Nella classifica dei modelli più venduti, la Tesla Model Y spicca nettamente, con 2.107 nuove immatricolazioni ad agosto, pari al 19,0% del totale. Seguono la Volvo EX30 (932 unità) e la Skoda Enyaq (720 unità), primo modello del gruppo VW.