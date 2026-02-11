Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: arriva il sei cilindri ibrido da 449 CV

Negli ultimi mesi la Mercedes GLC è rimasta al centro dell’attenzione non solo per la variante completamente elettrica introdotta di recente, ma soprattutto per l’evoluzione delle versioni termiche ad alte prestazioni. Il focus si sposta ora sulla nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+, proposta sia in configurazione SUV che coupé, modello destinato a ridefinire il posizionamento sportivo della gamma AMG nel segmento medio.

Advertisement

Questa nuova generazione abbandona definitivamente i quattro cilindri e introduce un’architettura più coerente con l’identità AMG. Il cuore del sistema è infatti un sei cilindri in linea 3.0 biturbo a benzina profondamente rivisto sul piano tecnico. La sovralimentazione combina un turbocompressore tradizionale con un compressore elettrico ausiliario, soluzione che migliora la risposta ai bassi regimi riducendo il turbo-lag e ottimizzando l’erogazione su tutto l’arco di utilizzo.

Advertisement

La potenza massima raggiunge i 449 CV con una coppia di 600 Nm, che può salire temporaneamente a 640 Nm grazie alla funzione overboost. Gli interventi tecnici coinvolgono testata, albero a camme, sistema di aspirazione, intercooler e compressore elettrico, ora capace di erogare fino a 7,5 kW. Il risultato è una curva di coppia più piena e una risposta più immediata, in linea con gli standard prestazionali del marchio.

Il propulsore è integrato in un sistema mild hybrid a 48 volt che supporta l’efficienza e la fluidità di funzionamento. La trasmissione è affidata al cambio AMG SPEEDSHIFT TCT a nove rapporti, mentre la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+ gestisce la distribuzione della coppia in modo dinamico. Completa il pacchetto tecnico un impianto di scarico rivisto, con la possibilità di adottare il sistema AMG Real Performance Sound per una sonorità più marcata.

Sul piano dinamico debutta per la prima volta su un SUV AMG la modalità Drift, pensata per l’utilizzo in pista e resa possibile dalla gestione elettronica della trazione. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 km/h in 4,2 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h, che può salire a 270 km/h con il pacchetto AMG Driver.

Advertisement

La dinamica di guida è supportata da sospensioni adattive AMG RIDE CONTROL, sterzo parametrico e asse posteriore sterzante di serie. Il sistema frenante ad alte prestazioni e la capacità di traino aumentata fino a 2.400 kg evidenziano l’equilibrio tra sportività e versatilità.

Con il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS il modello introduce per la prima volta sulla GLC un differenziale autobloccante posteriore a controllo elettronico, che migliora trazione e stabilità soprattutto nelle condizioni di guida più estreme. Il pacchetto include inoltre supporti motore attivi, volante AMG Performance in microfibra e pinze freno rosse.

Dal punto di vista estetico e di personalizzazione sono disponibili configurazioni dedicate come il pacchetto Golden Accents con finiture techgold e l’AMG Night Package con dettagli neri, elementi che rafforzano il carattere sportivo e distintivo del nuovo GLC 53 4MATIC+.