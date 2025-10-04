Qualcuno deve dare un’altra possibilità a questa Ford Escort RS Cosworth

“Nessuno può mettere Baby in un angolo”, prendendo in prestito la citazione di Dirty Dancing, è questo ciò che verrebbe da dire a chiunque vedrebbe una simile gloria in attesa di qualcuno che possa prendersene cura. Questa Ford Escort RS Cosworth del 1993, d’altronde, rappresenta una vera leggenda del motorsport.

Appartenente ai soli 2.500 esemplari della serie base Motorsport, fu originariamente in possesso della Oppliger Motorsport nel nord Italia e oggi, grazie a un’accurata manutenzione e aggiornamenti tecnici, è un concentrato di potenza e stile da collezione.

Il motore a quattro cilindri in linea da 2,2 litri è stato completamente rivisitato con amore proprio alla Oppliger: blocco rinforzato, componentistica rotante Carrillo, testata modificata, turbocompressore BorgWarner con cuscinetti a rulli e centralina MegaSquirt. Non può mancare la trasmissione manuale a cinque rapporti ravvicinati, coordinato a un differenziale posteriore a slittamento limitato e un differenziale anteriore bloccabile Gripper LSD.

Questa splendida Escort RS Cosworth sfoggia una livrea bianca ispirata alla leggenda Martini Racing, completata da un alettone posteriore rialzato, fari aftermarket, specchietti laterali in fibra di carbonio e parafanghi svasati. I cerchi Speedline, montati su pneumatici Toyo Proxes, sono abbinati ad ammortizzatori regolabili Gaz e freni a disco EBC, assicurando grip e controllo ottimali.

Anche l’abitacolo è stato trasformato grazie a sedili Sparco avvolgenti, volante in pelle con fascia centrale bianca, pomello del cambio in alluminio lavorato, pedaliera forata e tappetini firmati Cosworth. La consolle centrale e il cruscotto in fibra di carbonio ospitano indicatori supplementari, mentre il tachimetro arriva fino a 260 km/h e il contagiri fino a 7.000 giri/min.

Il motore è raffinato nei dettagli e mette in mostra tutto il suo carattere aggressivo senza compromessi, pur mantenendo l’affidabilità per chi desidera usarla su strada o in pista.

Questa Escort RS Cosworth Motorsport non è che un esempio di equilibrio tra storia del rally, prestazioni elevate e modifiche moderne. Con soli 14.000 chilometri totali, questa icona è ora disponibile in conto vendita in Italia. Una vera occasione per collezionisti e appassionati di auto sportive che cercano molto di più di una leggenda su ruote.