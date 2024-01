Auto cinesi, il mercato sta per avere un nuovo padrone mondiale

Mentre l’economia sta ridisegnando il nuovo assetto geopolitico mondiale a favore della Cina, anche l’automotive si appresta a cambiare padrone. Le auto cinesi stanno infatti per consolidare il proprio successo, ma vanno anche oltre, visto che le stime ci dicono che la Cina sta per diventare il principale esportatore di auto all’estero superando anche il Giappone.

Vicini al sorpasso

La Cina è vicina, e da anni lo è sempre di più. Ora un nuovo traguardo si intravede all’orizzonte; la possibilità di superare il Giappone nel mercato delle auto importate all’estero. Già da tempo sappiamo che le auto cinesi possono offrire una tremenda concorrenza ai colossi occidentali grazie ai loro prezzi super accessibili. Se poi alla bagarre si aggiunge anche un colosso come Xiaomi, che si è lanciato nel mondo dei motori proponendo il suo primo veicolo, lo Xiaomi SU7, allora ecco che lo scenario per un ribaltamento dei poteri è più che servito. A inizio 2023 i numeri parlavano chiaro, le esportazioni cinesi avevano superato quelle del Giappone nel primo trimestre del 2023, e ora sembra che la Cina sia riuscita a estendere tale superiorità per tutto l’anno.

La China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) afferma che il paese ha esportato 4,41 milioni di vetture tra gennaio e novembre, con un aumento del 58% rispetto allo stesso periodo del 2022. A confronto, le unità prodotte ed esportate dal Giappone sono invece solo (si fa per dire) 3,99 milioni. Come sappiamo, il mercato cinese non va ancora a pieno regime in Europa, mentre negli Stati Uniti si sta affacciando solo di recente con risultati ancora tutti da studiare. Come si spiega quindi questo successo? Il motivo è semplice, la Cina è infatti diventata il maggior esportatore di auto in Messico e soprattutto in Russia, cosa che le consente di ottenere i numeri sopra citati.

Auto cinesi, alla conquista del mercato

Anche in questo caso i numeri parlano chiaro. I dati ci dicono che la Cina ha esportato la ragguardevole cifra di 730.000 veicoli in Russia tra gennaio e ottobre, un aumento di sette volte rispetto al numero del 2022. In Messico invece le auto cinesi esportate sono 330.000 unità, e anche in questo caso si parla di un aumento impressionante rispetto all’anno precedente, +71%. Inoltre, molte aziende cinesi stanno pensando di aprire proprio degli stabilimenti in Messico per agevolare ulteriormente gli affari e aprirsi la strada per arrivare agli Stati Uniti aggirando il grosso problema dei dazi.

C’è comunque da considerare che non tutte le auto che arrivano dalla Cina portano marchi cinesi. A parte BYD che tiene alta la bandiera del Made in Cina, molte altre aziende sono occidentali e si servono degli stabilimenti cinesi per abbattere i costi di produzione. Parliamo di aziende come Tesla, Volvo e BMW, giusto per citarne alcune.