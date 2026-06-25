Addio Cayman GT4: un vuoto da colmare con la Porsche 911 GT4 R

La GT4 da corsa di Porsche aveva la faccia della Cayman da anni, e tutto sommato funzionava. Motore centrale, bilanciamento equilibrato, costi di gestione contenuti, sei cilindri boxer con quel sound capace di far emozionare anche i più ferventi sostenitori del silenzio elettrico. Poi è arrivata la 911 GT4 R e il copione è cambiato.

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Porsche l’ha costruita sulla 911 Cup attuale, che discende direttamente dalla famiglia 911 GT3 generazione 992.2. In questro modo, i team clienti non ricevono più una GT4 derivata dalla Cayman, ma una 911 a motore posteriore con le caratteristiche di una GT4, la struttura di una vettura da Coppa e margini più ampi per le competizioni di livello superiore.

Il motore boxer 4.0 sei cilindri può arrivare fino a circa 513 CV, ma Porsche la consegna con restrittori da 53,7 mm che la portano a 415 CV prima che entrino in gioco i regolamenti. La coppia è trasmessa da un cambio sequenziale a sei marce con innesti frontali, palette al volante e frizione da competizione a quattro dischi.

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Le carreggiate anteriori e posteriori sono più larghe rispetto ai vecchi modelli Clubsport basati sulla 718, un vantaggio in termini di tempi sul giro, stabilità e sicurezza, quest’ultima non trascurabile in una categoria GT4 dove piloti amatoriali e pro-am condividono spesso la stessa vettura.

Fin qui, l’annuncio di un’auto da corsa per clienti privati. Ma c’è qualcosa che rende la 911 GT4 R più interessante di un semplice aggiornamento da paddock. Porsche ha interrotto nell’ottobre 2025 la produzione dell’intera gamma 718 Boxster e Cayman, RS incluse, lasciando aperta la questione dei successori elettrici. Il che significa che la base ovvia per una GT4 stradale a benzina non esiste più.

Una 911 GT4 stradale sarebbe una risposta logica: posizionata sotto la GT3, meno estrema nei costi di utilizzo, considerati pneumatici, nervi e rapporti con i vicini, ma con un carattere da competizione riconoscibile. Il problema è che la gamma 911 è già affollata, e applicare il badge GT4 a una 911 farebbe alzare qualche sopracciglio tra i puristi.

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Il motore da 4 litri della 911 Cup mantiene intervalli di manutenzione di 100 ore nonostante la potenza maggiore e potrebbe traghettarsi senza troppi drammi su una versione stradale. Di sicuro, la domanda esiste, la base tecnica pure.