Mercedes, l’elettrico torna a spingere: vendite in aumento nel primo semestre 2026

Mercedes ha consegnato 113.300 auto elettriche nel primo semestre 2026, con una crescita del 30%, trainata soprattutto da Europa, GLC e CLA elettriche.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
10 Luglio 2026
Mercedes GLC elettrica

Nel secondo trimestre del 2026 Mercedes ha venduto 63.000 auto completamente elettriche nel mondo, segnando un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermando un’accelerazione che nel Vecchio Continente assume proporzioni ancora più marcate. Tra aprile e giugno le consegne elettriche in Europa hanno raggiunto le 43.500 unità con un progresso dell’87%, portando la quota delle BEV al 26% del mix continentale, mentre in Germania le immatricolazioni a batteria sono più che raddoppiate fino a rappresentare il 24% del totale nazionale.

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Mercedes, l’elettrico cresce ma la Cina frena i risultati globali

mercedes cla 2026

La spinta arriva soprattutto dai modelli di recente introduzione, tra cui la GLC, la CLA e la GLB elettrica, che il costruttore di Stoccarda indica come protagonisti di questa fase espansiva. Il semestre nel suo complesso si è chiuso con 113.300 vetture a zero emissioni consegnate a livello globale, in crescita del 30% su base annua, anche se il loro peso sulle 1.011.500 unità totali distribuite dal gruppo resta ancora limitato all’11,2%.

Se i volumi elettrici avanzano, il quadro complessivo mostra tuttavia una flessione del 6% nelle consegne aggregate, un dato che riflette andamenti profondamente diversi da un continente all’altro. L’Europa si conferma il bacino più solido con 325.000 unità e una crescita del 5%, affiancata dal Nord America dove le 180.900 immatricolazioni segnano un rialzo del 15%. La Cina rappresenta invece la nota dolente del semestre, con un calo del 28% a 210.200 consegne, appesantito dalla pressione di costruttori locali sempre più competitivi nel segmento premium elettrificato e da un rinnovamento della gamma che nel mercato asiatico non ha ancora dispiegato appieno i suoi effetti.

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Mercedes GLB

Proprio la divergenza tra la dinamica europea e quella cinese impedisce di leggere il semestre in modo univoco. La crescita del 25% nelle vendite elettriche tra il primo e il secondo trimestre suggerisce che la traiettoria è in miglioramento, ma la contrazione dei volumi complessivi e la perdita di terreno nel mercato più grande del mondo ridimensionano l’ottimismo.

Per la seconda parte dell’anno Mercedes punta sull’ingresso in gamma della nuova Classe C elettrica e del VLE, due modelli con cui intende ampliare la copertura del segmento a batteria e provare a riequilibrare una crescita che finora si è concentrata quasi esclusivamente nel perimetro europeo.

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