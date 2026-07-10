Mercedes, l’elettrico torna a spingere: vendite in aumento nel primo semestre 2026

Nel secondo trimestre del 2026 Mercedes ha venduto 63.000 auto completamente elettriche nel mondo, segnando un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermando un’accelerazione che nel Vecchio Continente assume proporzioni ancora più marcate. Tra aprile e giugno le consegne elettriche in Europa hanno raggiunto le 43.500 unità con un progresso dell’87%, portando la quota delle BEV al 26% del mix continentale, mentre in Germania le immatricolazioni a batteria sono più che raddoppiate fino a rappresentare il 24% del totale nazionale.

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Mercedes, l’elettrico cresce ma la Cina frena i risultati globali

La spinta arriva soprattutto dai modelli di recente introduzione, tra cui la GLC, la CLA e la GLB elettrica, che il costruttore di Stoccarda indica come protagonisti di questa fase espansiva. Il semestre nel suo complesso si è chiuso con 113.300 vetture a zero emissioni consegnate a livello globale, in crescita del 30% su base annua, anche se il loro peso sulle 1.011.500 unità totali distribuite dal gruppo resta ancora limitato all’11,2%.

Se i volumi elettrici avanzano, il quadro complessivo mostra tuttavia una flessione del 6% nelle consegne aggregate, un dato che riflette andamenti profondamente diversi da un continente all’altro. L’Europa si conferma il bacino più solido con 325.000 unità e una crescita del 5%, affiancata dal Nord America dove le 180.900 immatricolazioni segnano un rialzo del 15%. La Cina rappresenta invece la nota dolente del semestre, con un calo del 28% a 210.200 consegne, appesantito dalla pressione di costruttori locali sempre più competitivi nel segmento premium elettrificato e da un rinnovamento della gamma che nel mercato asiatico non ha ancora dispiegato appieno i suoi effetti.

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Proprio la divergenza tra la dinamica europea e quella cinese impedisce di leggere il semestre in modo univoco. La crescita del 25% nelle vendite elettriche tra il primo e il secondo trimestre suggerisce che la traiettoria è in miglioramento, ma la contrazione dei volumi complessivi e la perdita di terreno nel mercato più grande del mondo ridimensionano l’ottimismo.

Per la seconda parte dell’anno Mercedes punta sull’ingresso in gamma della nuova Classe C elettrica e del VLE, due modelli con cui intende ampliare la copertura del segmento a batteria e provare a riequilibrare una crescita che finora si è concentrata quasi esclusivamente nel perimetro europeo.