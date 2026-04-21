Porsche Sonderwunsch può smontare la tua supercar e “azzerare” tutto

C’è una Carrera GT che ha vissuto abbastanza da potersi permettere di dimenticare tutto. E Porsche, attraverso il programma Factory Re-Commission della divisione Sonderwunsch, le ha offerto esattamente questo, ovvero una seconda vita con zero chilometri all’odometro, documentazione ufficiale inclusa.

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Non è un restauro. Smontare un’auto pezzo per pezzo, riportare ogni componente meccanico alle specifiche originali di fabbrica e azzerare il contachilometri non rientra nella categoria del restauro tradizionale, e Porsche lo sa bene. È qualcosa di più radicale, e più costoso, com’è prevedibile per tutto ciò che passa per Sonderwunsch.

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Il caso più recente parla chiaro. Una Carrera GT esce dal processo con la livrea rossa e bianca di Salisburgo della 917 vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 1970, abbandonando definitivamente l’argento originale. Dettagli in fibra di carbonio nero opaco sugli esterni, cerchi rifiniti in nero, coperchio del motore rielaborato per coerenza con il tema cromatico.

Dentro, Alcantara rossa ovunque: cruscotto, portiere, e un set di valigie su misura nel bagagliaio anteriore. La meccanica è quella di Lipsia 2005, come appena uscita di fabbrica. Il resto è reinterpretazione totale.

Questo è il punto che distingue Factory Re-Commission da qualsiasi operazione di conservazione: non si tratta di creare un pezzo da museo, ma di restituire a un’auto la possibilità di ricominciare, con una storia nuova, certificata, e costruita sulle preferenze di chi la possiede. Porsche ha già applicato lo stesso approccio alla Cayenne GTS con cambio manuale, a conferma che il programma non è riservato ai soli modelli iconici.

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Se un’auto può essere riportata a zero chilometri e ricostruita con specifiche completamente nuove, cosa resta dell’originalità? La storia diventa qualcosa di modificabile, non di preservabile. Per alcuni collezionisti è un problema etico. Per altri è esattamente il punto. Se il budget lo permette, dunque, Porsche non restaura la tua auto, ti permette di riscriverla da capo.