Porsche fa marcia indietro, le 718 saranno elettriche e termiche

Lo sviluppo delle future Porsche Boxster e Cayman elettriche non sarebbe stato abbandonato, nonostante i mesi di silenzio e le speculazioni che si sono accumulate attorno al progetto. A confermarlo è stato Daniel Schmollinger, numero uno di Porsche Australia, in dichiarazioni raccolte da CarSales, aggiungendo di aver provato personalmente un prototipo in pista e di aver riscontrato un comportamento dinamico capace di restituire il carattere tipico del modello, con una distribuzione dei pesi studiata per una sensazione di guida molto diretta, quasi da kart, e motori elettrici che secondo il dirigente garantirebbero un livello di dinamismo persino superiore rispetto alle unità termiche.

Porsche Boxster e Cayman saranno anche elettriche

Le rassicurazioni arrivano in una fase piuttosto delicata per la gamma sportiva di Stoccarda. La produzione delle Boxster e Cayman termiche si è conclusa a ottobre, lasciando un vuoto nel listino che per il momento non è stato colmato, mentre il cambio al vertice del marchio, con Michael Leiters subentrato a Oliver Blume dal 1° gennaio 2026, ha aggiunto un ulteriore elemento di incertezza sulle tempistiche e sulle priorità del programma. Porsche non ha ancora indicato una finestra di debutto per le versioni a batteria, segno che la casa intende prendersi il tempo necessario su un progetto in cui la sfida principale resta il contenimento del peso delle batterie su due vetture storicamente apprezzate per leggerezza e agilità.

Porsche sta però tenendo aperta anche la strada dei motori termici. I sei cilindri sono già tornati sulle varianti più sportive della famiglia 718, e le indiscrezioni parlano di un possibile aggiornamento dei modelli attuali con un propulsore derivato dalla 911 GTS, una mossa che allungherebbe la vita della gamma a combustione in attesa che il mercato elettrico trovi un ritmo più solido. Il rallentamento delle vendite di auto a batteria ha del resto spinto la casa automobilistica a rivedere un calendario che fino a poco tempo fa lasciava meno spazio a questo tipo di soluzioni intermedie.

La questione si complica ulteriormente sul piano tecnico. Porsche starebbe studiando una revisione profonda della piattaforma PPE Sport, nata come architettura esclusivamente elettrica senza spazio per serbatoio, impianto di scarico o trasmissione tradizionale. Le indiscrezioni parlano di interventi sui fondi per consentire nuovamente l’integrazione di un motore termico, una modifica tutt’altro che banale sull’architettura originale.

Schmollinger non ha confermato apertamente questa ipotesi, ma ha ammesso che la sede tedesca continua a valutare le diverse opportunità commerciali, lasciando intendere che l’orientamento sia quello di mantenere aperte entrambe le strade, benzina ed elettrico, in una fase in cui il mercato non sta dando indicazioni abbastanza solide per scommettere su una sola direzione.