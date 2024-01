Porsche Macan EV alza la temperatura con nuovi schizzi

Quando il colosso tedesco si prepara a lanciare un nuovo prodotto, l’attesa è sempre spasmodica. Eppure, mai come nel caso della Porsche Macan EV c’è mai stato tanto clamore. Merito senza dubbio di una campagna promozionale efficace, ma molti meriti probabilmente vanno dati anche alla vettura in sè, capace da sola di generare tanto interesse. Per aumentare l’attenzione, l’azienda ha rilasciato nuovi schizzi che rivelano alcuni particolari del nuovo modello in arrivo.

Gli schizzi rivelatori

Anche in questo caso possiamo parlare di sapiente manovra di marketing, del resto la presentazione della Porsche Macan EV è fissata al 25 gennaio, quindi tra soli due giorni. E per ricordarci del grande appuntamento il colosso tedesco ha pensato bene di rimpolpare l’attenzione del pubblico pubblicando alcuni schizzi. Prima del debutto in programma per dopodomani, quindi, Porsche mostra un’ultima volta la nuova generazione della sua auto con schizzi che per alcuni esperti possono definirsi davvero rivelatori. Da quello frontale sembra assente l’ampia griglia vista nelle altre foto, ma ricordiamo che si tratta solo di un disegno, anche se uscito poco prima della presentazione Ricordiamo che la vettura è stata sviluppata da una piattaforma sviluppata esclusivamente per i veicoli elettrici.

Del resto, quello delle auto elettriche è un mercato ancora tutto da definire, ma è innegabile che è quello il percorso tracciato che ormai tutte le grandi aziende devono percorrere. Dai dettagli rilasciati finora da Porsche, la versione top avrà oltre 600 cavalli con configurazione a doppio motore. L’energia sarà fornita da una grande batteria da 100,0 kilowattora in grado di gestire una ricarica da 270 kilowatt. La casa automobilistica descrive la Macan 2025 come un crossover sportivo dal “design sorprendente” e dotato di quattro ruote sterzanti.

Porsche Macan EV, debutto in arrivo

Come detto, il conto alla rovescia per il debutto di questo nuovo modello è ormai arrivato in dirittura d’arrivo. Il 25 di questo mese è la data da fissare in calendario per assistere alla presentazione. Il veicolo presenterà un differenziale posteriore con bloccaggio elettronico e sofisticate sospensioni pneumatiche con ammortizzatori a due valvole. Nulla di ufficiale è ancora stato svelato, ma secondo gli esperti la Macan EV sostituirà la versione a benzina nell’Unione Europea, poiché Porsche non potrà vendere l’attuale crossover ancora per molto nei paesi dell’UE a causa delle imminenti norme sulla sicurezza informatica. Per il lancio ufficiale sul mercato dovremo invece attendere la fine dell’anno.Si tratterà quindi di un 2024 di grande passione per tutti coloro che attendono pazientemente l’arrivo di questa nuova auto nelle nostre concessionarie.