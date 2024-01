Il 2023, anno record per le auto elettriche negli Stati Uniti

Sono finiti i tempi in cui gli Stati Uniti trascuravano le auto elettriche. Lo attestano gli ultimi dati resi pubblici dall’Argonne National Laboratory, secondo cui le vendite delle BEV oltreoceano sono state pari a 1,4 milioni nel 2023, pari a uno sbalorditivo 9,1% del totale. La crescita senza precedenti dipende da vari fattori, tra cui le favorevoli politiche, la presa di coscienza dei consumatori e i passi in avanti compiuti sotto il piano tecnologico.

Auto elettriche, 2023 da primato oltreoceano: i dati di immatricolazione degli Stati Uniti e i “segreti” della diffusione

l momentum favorevole delle auto elettriche è proseguito lungo l’intero anno, con il picco raggiunto a dicembre, quando sono state registrate 141.055 immatricolazioni. Ciò ha determinato una share del 9,8%, in netto aumento rispetto al 6,8% dell’anno prima. Entrando nel dettaglio, la quota delle BEV ha superato la soglia dell’8% in ciascun mese del 2023, giusto per dimostrare quanto non si tratti di un semplice exploit improvviso. Sul favorevole responso ha avuto un impatto diretto la campagna avviata da Joe Biden, attraverso l’Inflation Reduction Act (IRA). Alla luce dell’emergenza climatica, il numero uno della Casa Bianca ha esercitato pressioni affinché i Costruttori cambino passo. Tesla, pioniera del verde, ha continuato a dominare, conquistando più della metà delle vendite di full electric nel 2023. Pur guadagnando terreno, le sue rivali rimangono tuttora parecchio indietro in confronto alla creatura di Elon Musk.

Lo studio dell’Argonne National Laboratory stima che la market share media dei produttori rivali nel segmento sia stata di appena il 3%. L’interesse verso le BEV dovrebbe proseguire nel corso del 2023. Infatti, gli analisti prevedono un ulteriore incremento delle registrazioni a una cifra compresa tra 1,5 e 2 milioni di unità. Mentre il futuro delle EV appare roseo, permangono delle grosse sfide da affrontare e superare. Una su tutte, la riduzione dei costi delle batterie, le quali rimangono di gran lunga l’elemento più costoso nella fabbricazione di una BEV. Abbattere le uscite a loro imputabili consentirebbe di favorire la diffusione su larga scala delle macchine “amiche del Pianeta”.

In secondo luogo, le infrastrutture di ricarica pubbliche andranno ottimizzate, sia nella posizione sia nella disponibilità, al fine di assicurare più comodità ai proprietari. Infine, il network richiede un approccio comune, integrato e condiviso. Il perfezionamento dei meccanismi di ricarica intelligente sarà essenziale nella gestione della domanda di elettricità in costante crescita.

Intanto, le premesse appaiono incoraggianti, complice l’incremento della disponibilità di EVa prezzi accessibili e il crescente manifestato verso le forme di trasporto sostenibili.