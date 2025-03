Porsche Cayenne, il futuro elettrico della sportività in formato SUV arriverà nel 2025

La Porsche Cayenne Coupé completamente elettrica è pronta a debuttare nel 2025, segnando un punto di svolta per uno dei SUV di lusso più iconici della casa di Stoccarda. Con una potenza che potrebbe superare i 600 CV, questa nuova versione promette di combinare le prestazioni straordinarie tipiche di Porsche con l’innovazione della mobilità elettrica.

Il primo sguardo alla Cayenne Coupé elettrica arriva grazie a un rendering che ne svela le linee audaci. Il design si distingue per una silhouette slanciata e muscolosa, con fari sottili e passaruota pronunciati, ispirati alla Macan, ma con dimensioni maggiori. La linea del tetto è ancora più inclinata rispetto alla versione tradizionale, esaltando l’aerodinamica e regalando un look aggressivo e futuristico.

La Cayenne elettrica nascerà sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), la stessa utilizzata per la Macan EV. Questa tecnologia permette di sfruttare un’architettura a 800 volt, che garantisce ricariche ultrarapide e prestazioni elevate. Porsche ha sempre puntato sulla sportività, e questa Cayenne a batteria non farà eccezione, offrendo un’esperienza di guida all’altezza delle aspettative del marchio.

Nonostante Porsche non abbia ancora rivelato tutti i dettagli tecnici, è molto probabile che la Cayenne Coupé nella nuova proposta completamente elettrica venga proposta in diverse varianti di potenza, con i modelli di punta capaci di superare i 600 CV. L’autonomia stimata potrebbe raggiungere i 600-700 km nel ciclo WLTP, rendendola una delle SUV elettriche più prestazionali e versatili sul mercato.

Per chi non è ancora pronto ad abbandonare il sound e l’adrenalina dei motori termici, c’è anche una vera e propria opera d’arte, la Porsche Cayenne Magnum by Techart è una creazione capace di fare luccicare gli occhi di ogni appassionato. Questo SUV ad alte prestazioni risulta qui trasformato in un bolide stradale grazie a un kit aerodinamico in fibra di carbonio, che ne esalta il design e migliora la dinamica di guida.