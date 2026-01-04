Lamborghini Urus con il tuning in nero e rosa: SUV da sogno o da incubo

Esiste un confine sottile tra l’esotico e l’eccesso, e questa Lamborghini Urus modificata da Larte Design ha deciso di metterci sopra i suoi grossi pneumatici con prepotenza. Il SUV di lusso di Sant’Agata Bolognese, già di per sé grintoso e costosissimo, è diventato immediatamente riconoscibile grazie a una finitura esterna che combina il nero con un rosa vibrante, il quale sfuma sulle fiancate, sul frontale e sul posteriore.

Persino i cerchi di quest’Urus, per qualcuno serenamente trascurabili dalla trasformazione blasfema, riprendono questo abbinamento cromatico che farebbe impallidire qualunque outfit da reginetta del ballo.

Il tuner ha equipaggiato il toro con il kit Largenda, un nome che ora campeggia con orgoglio sul portellone posteriore al posto della scritta Lamborghini. Il frontale, tuttavia, conserva il logo originale, almeno questo dovrebbe rassicurare i passanti confusi. Le modifiche includono un cofano nuovo di zecca, sensibilmente più aggressivo rispetto a quello delle varianti S, Performante o della ibrida SE. Non mancano splitter, alette nel paraurti anteriore e minigonne realizzate in quello che Larte definisce “carbonio di livello motorsport”.

Il posteriore è un trionfo di appendici. Sul posteriore dell’Urus troviamo infatti un nuovo alettone, uno spoiler a coda d’anatra e un imponente diffusore in carbonio a vista, arricchito da due luci di stop verticali aggiuntive per quel “tocco racing” che serve sempre. A spezzare la monotonia del rosa e nero ci pensano alcuni dettagli metallici sui finestrini e le pinze dei freni gialle, che aggiungono un ulteriore livello di contrasto cromatico.

Per quanto riguarda l’interno, regna il mistero. Il tuner non ha rilasciato immagini dell’abitacolo, il che solitamente suggerisce che sia rimasto di serie, a meno che non stiano finendo di installare battitacco in fibra di carbonio o rivestimenti esclusivi. Difficile odiare una Lamborghini, a priori, ma talvolta è difficile restare affascinanti o incantati da lavori così controcorrente.