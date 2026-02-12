Porsche prepara l’elettrica che nessuno comprerà

Mentre il mondo elettrico gli frana addosso e le vendite della Taycan si sgonfiano, Porsche decide di rispondere all’unico modo che conosce: con un’iniezione massiccia di cavalli e un pizzico di follia. Le foto dalla Svezia raccontano di test invernali per quella che dovrebbe essere la versione più estrema mai concepita del primo elettrico di Stoccarda, un Taycan GT4 RS destinato a far dimenticare che lo Xiaomi SU7 Ultra esiste. O almeno, questa è l’intenzione.

Il progetto porta la firma inconfondibile di Manthey Racing, gli stessi che trasformano auto già veloci in missili per il Nürburgring. L’obiettivo è scendere sotto i sette minuti sul mitico tracciato tedesco, un muro psicologico che il Taycan Turbo GT ha solo sfiorato fermandosi a 7:07.55. Lontano, a dir poco, dai 6:44.848 minuti del 911 GT3 RS che nel 2022 aveva ridisegnato i confini del possibile.

Per riuscirci, i tecnici hanno spremuto ulteriormente i due motori elettrici oltre i già generosi 1.019 CV del Turbo GT. Un piccolo extra di potenza accompagnato da un lavoro aerodinamico che salta all’occhio anche sotto i camuffamenti. Il prominente spoiler anteriore serve a schiacciare il muso a terra impedendo che si sollevi, mentre gli aletoni sui paraurti e le prese d’aria sui passaruota completano un look da campionato monomarca. La parte posteriore non è da meno con uno spoiler regolabile manualmente e automaticamente e un diffusore che occupa praticamente tutta la larghezza della vettura.

All’interno, prevedibile, addio ai sedili posteriori. La ricerca del peso minimo è ossessiva, perché ogni grammo conta quando devi convincere 21 chilometri di asfalto a piegarsi sotto i sette minuti. Le prove sulla neve e sul ghiaccio svedesi servono proprio a questo: mettere alla prova il comportamento dinamico di una macchina che sulla carta dovrebbe spaventare qualsiasi cronometrista.

Porsche, però, non sta attraversando un momento brillante con le elettriche, ma persiste nell’idea che la risposta ai problemi sia sempre più potenza e più aerodinamica. Forse hanno ragione, forse no. Di certo, se questo Taycan GT4 RS riuscisse davvero nell’impresa di scendere sotto i sette minuti, qualche bocca verrebbe tappata e qualche titolo sarebbe conquistato.