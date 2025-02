Porsche Cayenne 2026: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

I tempi cambiano e, prima o poi, tocca a tutti darsi una “rinfrescata”. Presto arriverà il turno anche della Porsche Cayenne, uno dei veicoli più popolari al mondo. La quarta generazione, che sarà esclusivamente elettrica, arriverà entro la fine del 2025 o, al massimo, nei primi mesi del 2026. In attesa di scoprire nuove informazioni, Auto-Moto ha realizzato un render che cerca di immaginare come potrebbe essere il nuovo modello 100% elettrico.

Porsche Cayenne: sarà così la nuova generazione 100% elettrica?

Il nuovo modello della casa automobilistica tedesca poggerà sulla piattaforma PPE del Gruppo Volkwagen, utilizzata anche per la Macan elettrica e l’Audi Q6 e-tron. Grazie alla sua architettura a 800 V, la ricarica sarà estremamente rapida, anche se al momento non si conoscono anche i dettagli specifici. Secondo le indiscrezioni, la Cayenne elettrica dovrebbe offrire un’autonomia superiore ai 700 km WLTP con una singola carica e una potenza di 800 CV.

Il design della nuova Cayenne si ispirerà anche alla Taycan e condividerà con questo modello diversi elementi, come la barra luminosa posteriore. Per quanto riguarda l’abitacolo, non mancherà la tecnologia, il tutto gestibile grazie ad uno schermo da 12,3 pollici. Le dimensioni complessive si avvicineranno ai 5 metri di lunghezza.

Anche la Cayenne di terza generazione con motore a combustione interna sarà aggiornata e continuerà ad essere disponibile sul mercato insieme alla versione elettrica in arrivo. In questo modo le opzioni a disposizione saranno molteplici: dai motori V8, passando per le ibride plug-in e finire con le versioni 100% elettriche.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Porsche Cayenne elettrica dovrebbe avere un prezzo superiore ai 110.000 euro. La sua commercializzazione è prevista per il 2026.