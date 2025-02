Porsche, il cambio di rotta: partiti i test segretissimi della Macan a benzina

Sembra che la comunicazione in Porsche stia vivendo un momento di caos, con dichiarazioni contrastanti che alimentano dubbi sul futuro della gamma Macan. Tuttavia, le prime immagini emerse nelle fredde terre della Svezia sembrano confermare un’ipotesi sempre più concreta. Siamo davanti al ritorno della Porsche Macan con motore termico, nonostante l’evoluzione verso l’elettrico.

I paparazzi hanno catturato un esemplare camuffato che, a prima vista, potrebbe sembrare una nuova Audi Q5. Ma osservando più da vicino, emergono dettagli che svelano la sua vera identità: si tratta con ogni probabilità di un mulo per i test della futura Macan a combustione interna. Se questa indiscrezione si rivelasse corretta, sarebbe una grande notizia. Porsche e Audi condividono piattaforme e tecnologie da anni, e lo sviluppo della prima generazione di Macan si basava già sul telaio della Q5. Ora, sembra che il marchio di Stoccarda stia ripercorrendo la stessa strada, prendendo spunto dalla nuova architettura della Q5, adattandola per il suo SUV di lusso più venduto.

A prima vista, il prototipo avvistato sembra quasi un normale Q5, ma analizzando alcuni particolari emergono differenze cruciali. Il paraurti anteriore appare più voluminoso, conferendo un aspetto più muscoloso e un sbalzo più pronunciato. Per il resto, il modello si allinea alle forme del SUV Audi. Un altro indizio interessante riguarda la motorizzazione: il prototipo avvistato sembra dotato di un sistema PHEV simile a quello testato sulla futura Audi A5. Questo suggerisce che la Macan a combustione non sarà un semplice ritorno al passato, ma dovrà adottare un’elettrificazione strategica per conformarsi alle rigide normative sulle emissioni.

Con la nuova Macan Electric destinata a fare da apripista nella gamma, è probabile che alcune delle sue soluzioni stilistiche e tecnologiche vengano trasferite anche sulla versione a combustione. Questo significa che, nonostante le fondamenta comuni con la Q5, la Macan PHEV manterrà la sua essenza sportiva e premium. Non è escluso che Porsche possa anche integrare i nuovi motori mild hybrid (MHEV) di Audi, creando un mix tra efficienza e prestazioni per soddisfare le esigenze di chi non è ancora pronto a passare all’elettrico puro.

Stimare con esattezza la data di debutto del modello è ancora prematuro, ma seguendo i classici tempi di sviluppo di Porsche, il lancio potrebbe avvenire tra il 2026 e il 2027. Con i primi prototipi già in fase di test, è plausibile che il debutto ufficiale possa quindi arrivare entro la prima metà del 2027. In attesa di conferme ufficiali, una cosa è certa: Porsche non abbandona la combustione interna e vuole offrire agli appassionati un’ultima versione evoluta della Macan termica.