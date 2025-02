Porsche domina il mercato italiano: ecco i modelli di maggior successo del 2024

Ieri abbiamo visto che la situazione di Porsche al momento non è ottimale. Lo scorso anno c’è stato un calo generale delle vendite e, di conseguenza, degli utili. Tuttavia, in Italia il marchio ha registrato ottimi risultati. Nello specifico, la casa automobilistica ha venduto 8.223 vetture sul mercato italiano, con una crescita dell’8% rispetto al 2023. Un traguardo che consolida la posizione dell’Italia come terzo mercato europeo per volumi.

Porsche registra ottimi risultati di vendita in Italia nel 2024

In occasione della presentazione dei risultati, Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, ha sottolineato il significato particolare di questo record, che coincide con l’inizio del quarantesimo anniversario della filiale italiana. “Questo risultato testimonia non solo l’eccellenza dei nostri prodotti, ma anche il successo della nostra rinnovata strategia di Client Experience, pensata per arricchire l’esperienza dei clienti in ogni punto di contatto.”

La Macan si conferma il modello di punta con 3.011 unità consegnate (37% del totale), di cui 781 nella nuova versione completamente elettrica, lanciata solo pochi mesi fa. Seguono la Cayenne con 2.542 unità (31%) e la 911 con 1.512 esemplari (18%). Completano il quadro i modelli 718 Boxster e Cayman con 417 unità (5%), la nuova Panamera con 406 unità (5%) e la Taycan rinnovata con 335 unità (4%).

Il 2024 ha segnato un importante passo avanti nella transizione elettrica: tra Taycan e Macan elettrica sono state consegnate 1.116 unità, pari al 13,6% del totale. Considerando anche i modelli plug-in, la quota di vetture elettrificate raggiunge il 37,4% delle vendite complessive.

Significativa anche la crescita del canale digitale, con un incremento del 15% nelle vendite online. L’espansione dell’offerta, che ora include anche vetture nuove oltre a quelle in stock, ha permesso di attrarre un pubblico più giovane e ampliare la base di clienti. Per celebrare il quarantennale, Porsche Italia ha annunciato una speciale Market Edition in collaborazione con Ferragamo: una serie limitata di quaranta 911 4 GTS e dodici Taycan 4S, che verrà presentata nel corso dell’anno.