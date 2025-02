Porsche, per qualcuno la Casa tedesca non è più un brand sportivo “premium”

Le case automobilistiche tedesche hanno dominato per decenni il mercato cinese delle auto ad alte prestazioni (si pensi a un brand importantissimo come Porsche) grazie alla loro ingegneria avanzata e precisione. Negli ultimi anni, però, stanno perdendo terreno rispetto ai rivali cinesi che stanno rimodellando il concetto di auto di lusso, proponendo veicoli elettrici, intelligenti e, soprattutto, più accessibili.

Modelli la Xiaomi SU7, somigliano da vicino ai modelli premium tedeschi. Questa, ad esempio, richiama proprio la Porsche Taycan, sia in termini di prestazioni che di capacità di frenata. Ma ciò che distingue davvero questa auto è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che consente alla vettura di eseguire funzioni come il parcheggio automatico e addirittura di salutare i conducenti con la loro canzone preferita. E, a sorpresa, tutto questo a circa la metà del prezzo di una Taycan.

Questo cambiamento di paradigma ha avuto un impatto diretto sulle vendite delle case automobilistiche tedesche, con Porsche che ha registrato un calo significativo delle consegne in Cina, appunto un -28% nel 2024. Nonostante la crescita in altre regioni, il drastico abbassamento delle vendite in Cina ha fatto sì che Porsche chiudesse l’anno con un calo globale del 3%.

Le case automobilistiche tedesche, per anni dipendenti dal mercato cinese per compensare le vendite più deboli altrove, non sono riuscite a prevedere l’evoluzione del mercato. In particolare, non sono state in grado di adattarsi alle richieste cinesi di veicoli elettrici avanzati, dotati di software sofisticati e sempre più di intelligenza artificiale.

Le case automobilistiche occidentali, comprese quelle tedesche, hanno sottovalutato le dinamiche del mercato cinese, soprattutto nel settore dell’elettromobilità. Oggi, funzioni come la guida autonoma e il controllo remoto sono standard nelle auto cinesi, costringendo i produttori europei a intensificare i loro sforzi per recuperare il terreno perduto. Secondo gli esperti di mercato, i consumatori cinesi sono ormai pronti a considerare le auto cinesi come veicoli di lusso, accettando che marchi come Xiaomi possano produrre veicoli che soddisfano le loro aspettative in termini di tecnologia, prestazioni e comfort.

Nel frattempo, la concorrenza cresce: Xiaomi ha recentemente testato versioni potenziate della SU7, come la SU7 Ultra, sul circuito tedesco del Nürburgring, dove ha battuto il record per la berlina a quattro porte più veloce, sorpassando di 20 secondi la Porsche Taycan. Sebbene i tempi non fossero direttamente comparabili, il messaggio era chiaro: la concorrenza cinese sta rapidamente raggiungendo i produttori tedeschi in termini di innovazione. Per i cinesi, una Porsche potrebbe non rappresentare più quella sportiva premium di una volta, sorpassabile da diversi concorrenti, per di più locali.