Porsche 959 Sport, un’icona decisamente rara pronta a infrangere record all’asta

Certi gioielli dell’automobilismo, specie quelli prodotti come edizioni ultra-limitate e fuori produzione da tempo, richiedono molto più di un semplice assegno firmato. Questa straordinaria Porsche 959 Sport, senza dubbio, è uno di quei pezzi di storia su quattro ruote destinati a far battere il cuore dei collezionisti.

La Porsche 959 non ha certo bisogno di presentazioni. Considerata la prima vera supercar moderna, ha rivoluzionato il settore grazie a una tecnologia all’avanguardia. Tra le sue innovazioni figuravano sospensioni regolabili, trazione integrale intelligente, cerchi ultraleggeri e molto altro ancora. Oggi questi elementi sono diventati quasi uno standard, ma nel 1986, quando la 959 fece il suo debutto, rappresentavano il futuro delle supercar.

La risposta di Weissach alla Ferrari F40 non era solo esclusiva e velocissima. Questa Porsche segnò un cambio di paradigma, dimostrando che le supercar potevano offrire prestazioni eccezionali senza richiedere sacrifici in termini di comfort e affidabilità. Era il perfetto equilibrio tra lusso e velocità, firmato Porsche.

Quella adesso in vendita, però, non è una 959 qualunque. Si tratta della rarissima versione Sport, ancora più esclusiva. Su 292 esemplari prodotti, solo 29 sono stati realizzati in questa configurazione, rendendola un autentico unicorno nel mondo delle auto d’epoca. A differenza della 959 Komfort, la versione Sport rinuncia alle sospensioni adattive, un sistema sofisticato ma anche pesante e complesso. Inoltre, per alleggerire ulteriormente il veicolo, sono stati rimossi anche il climatizzatore e l’impianto stereo.

Il primo proprietario di questa vettura, Werner Funk, l’acquistò direttamente in fabbrica, ma la sua esperienza fu breve: dopo appena due o tre settimane fu costretto a venderla. Il motivo? L’auto non era omologata negli Stati Uniti, dove Funk risiedeva. Prima di separarsene, però, riuscì a godersela in un track day epico in Germania, dove la 959 Sport si trovò a duellare con mostri sacri come la Ferrari F40 e la 288 GTO. Dopo aver attraversato il mondo nelle mani di diversi proprietari, oggi questa icona è pronta per passare all’asta RM Sotheby’s a Miami il 28 febbraio.

Con circa 6 mila km all’attivo, il prezzo stimato di questa Porsche è da capogiro: tra 5.500.000 e 6.500.000 dollari. E incredibilmente, non sarà nemmeno il lotto più costoso dell’evento. Due Ferrari leggendarie, una F50 e una Enzo, sono anch’esse quotate tra 5.500.000 e 6.500.000 dollari. Ma il vero gioiello della serata sarà una Ford GT40 MKII originale del 1966, che potrebbe raggiungere gli 11 milioni di dollari.