Porsche Macan EV 2024 è il secondo crossover elettrico della casa tedesca, dopo il Taycan. Si tratta di una vettura completamente nuova, basata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata in collaborazione con Audi. Il nuovo Macan sarà presentato nel 2024, dopo alcuni ritardi dovuti a problemi di software.

Le recenti foto spia hanno ispirato un nuovo render di Porsche Macan EV 2024

Le ultime immagini spia in cui si vede il prototipo di Porsche Macan 2024 EV hanno ispirato un nuovo render sul sito Kolesa.ru realizzato dal creatore digitale Nikita Chuiko, in cui viene mostrato come sarà la futura generazione del nuovo modello di Porsche. Il crossover si distingue per la sua linea sportiva e dinamica, con un tetto spiovente e una coda corta. La parte anteriore presenta una soluzione originale: i fari principali sono integrati nel paraurti, mentre quelli superiori sono costituiti da quattro strisce orizzontali di LED, simili a quelle del Taycan. La parte posteriore riprende lo stile del Taycan, con una sottile striscia luminosa che attraversa il portellone e un’ampia fascia nera nel paraurti.

Il nuovo Porsche Macan EV 2024 sarà dotato di due motori elettrici, uno per asse, che garantiranno una trazione integrale e una potenza complessiva di oltre 600 CV e 1000 Nm di coppia. Si tratta di valori superiori a quelli del Macan Turbo attuale, che eroga 440 CV e 550 Nm. Il nuovo Macan EV sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e raggiungere una velocità massima di oltre 250 km/h. L’autonomia sarà garantita da una batteria ad alta capacità, che dovrebbe consentire almeno 500 km di percorrenza con una sola ricarica.

Il nuovo Porsche Macan EV 2024 sarà il primo crossover coupé elettrico della marca e si proporrà come un’alternativa sportiva e tecnologica ai modelli tradizionali a combustione. Il suo debutto è previsto per il prossimo anno, mentre le vendite inizieranno nel 2024. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma si presume che sarà superiore a quello del Macan attuale, che parte da circa 70 mila euro.