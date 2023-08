“Ferrari o Lamborghini? Preferisco le Porsche”: grande pilota spiazza tutti

Tra Ferrari e Lamborghini, preferisce la Porsche. Chi lo dice è un asso delle due ruote, noto in tutto il mondo per il suo talento in MotoGP. Il centauro spagnolo Aleix Espargaro ha appena messo in vendita la 718 Cayman GT4 RS perché ormai era lì solo a prendere polvere. Tuttavia, la passione provata verso il mondo della Cavallina è evidente. Soltanto che possiede pure una 922 GT3 RS, perciò avrebbe poco senso tenerle entrambe, spiega ai microfoni di Elfsport. Il gioiellino rimesso sul mercato lo cederà comunque soltanto in cambio di un’ottima cifra, intorno ai 240 mila euro.

Tra la Ferrari e la Lamborghini questo grande pilota “vota” Porsche

Oltre a potersi vantare di aver acquistato un pezzo da collezione di un VIP, il fortunato acquirente avrà la certezza di avere una Porsche immacolata o quasi, essendo stata comprata da Espargaro soltanto lo scorso gennaio. Comunque, nulla di ciò deve essere preso come una mancanza di rispetto nei confronti dell’azienda. Nei confronti della Casa di Zuffenhausen è amore vero da cinque anni. Se in passato prediligeva le produzioni delle aziende emiliane, invecchiando si è sentito più attratto dalle tedesche.

Cinque anni fa si è messo in garage una Porsche 911.2 Carrera GTS ed è stato subito amore. Da allora il suo cuore è parecchio legato al marchio. La miscela di spirito racing e classe è insuperabile, racconta il pilota iberico. La GT4 RS è una due posti e il fitto calendario di impegni in MotoGP gli impedisce pressoché di guidarla. Per la mobilità quotidiana utilizza una Cayenne Turbo GT, anche se il pezzo più pregiato è una Porsche 993 Turbo, trovata in Andorra. Ci ha perso la testa e crede costituisca la macchina più bella mai costruita. In principio aveva intenzione di farla restaurare con personalizzazione, poi, però, degli amici lo hanno persuaso a tenerla secondo le specifiche di fabbrica. Ergo, la farà restaurare soltanto con componenti originali.

In chiusura dell’intervista, Espargaro ha ancora una volta sorpreso i lettori, prendendo parola sulla sicurezza. Si sente più a suo agio in moto, forse perché ha delle protezioni. Il feeling di sicurezza lo ritiene maggiore in moto anziché in macchina. Dei commenti destinati a fare parecchio discutere, in quanto quasi mai si sente tale opinione. O, meglio, gli appassionati di automobili non si azzarderebbero mai a dirlo. Ma ogni testa è un piccolo mondo e la convinzione di Aleix nell’esporre le sue idee è quantomeno apprezzabile. Sa bene il fatto suo e non cerca l’approvazione generale.