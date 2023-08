Una Porsche 911 degli anni ’80 diventa elettrica ed eroga 500 CV

A Pebble Beach, in California, si concentra il meglio della produzione automobilistica. Non solo partecipano le Case “ufficiali”, bensì pure altre aziende legate, in qualche modo, al comparto delle quattro ruote. Everrati, tuner statunitense specializzato nei retrofit elettrici, porta quest’anno due Porsche 911 di cui una, la più interessante, a zero emissioni.

Porsche 911: un’elettrica anni Ottanta per celebrare il 75° anniversario

Rispettare l’ambiente è quanto mai un obiettivo imprescindibile per garantire un futuro alle prossime generazioni. Consapevoli dell’importante responsabilità sociale, le compagnia hanno deciso di sposare la transizione elettrica. Un passo inevitabile, come dichiarato pure dal numero uno di Renault e di ACEA, Luca de Meo. Nel Vecchio Continente le vetture endotermiche saranno bandite a partire dal 2035, con l’unica eccezione costituita dagli eFuel, anche se in futuro la situazione potrebbe sbloccarsi in merito a carburanti sintetici (altrimenti noti come biocarburanti), l’idrogeno e le ibride.

Sebbene ci riguardi meno da vicino, è in questo caso vitale sottolineare la politica adottata dall’amministrazione Biden. Attraverso l’Inflation Reduction Act (IPA), il numero uno della Casa Bianca ha pensato di favorire le realtà più rispettose dell’ambiente. Lo farà attraverso una serie di incentivi, mediante i quali il Governo federale copriranno parte del prezzo di acquisto delle vetture.

Per la seconda edizione consecutiva, Everrati partecipa alla Monterey Car Week, uno degli appuntamenti imperdibili se concorri nel ramo del lusso. La Porsche 911 a trazione 100 per cento elettrica, “vestita” in un affascinante Mexico Blue, costituisce l’adattamento moderno della vettura anni Ottanta, che rende onore e merito al 75° anniversario della Casa della Cavallina. Mediante la rispettiva creazione, la factory pensa di dimostrare che certi canoni estetici rimangono immortali. Il fascino ineguagliabile di una Porsche 911 le permette di rimanere al passo coi tempi, a prescindere dalla generazione.

La coupé in salsa tedesca viene attualmente consegnata a un numero in costante crescita di clienti in Nord America, sia negli USA sia in Canada. Justin Lunny, amministratore delegato e co-fondatore di Everrati, definisce Pebble Beach il centro dell’universo automobilistico in questo periodo dell’anno. A nome dell’intero gruppo di lavoro desidera esprimere profondo orgoglio nel presentare la Porsche 911 a batteria su un palcoscenico tanto prestigioso.

Inoltre, si dicono entusiasti di permettere ai visitatori di ammirare da vicino i frutti degli sforzi profusi, atto a preservare una delle icone assolute verso un futuro green. Non sono stati rilasciati dettagli né a proposito della motorizzazione né della batteria. Sulla base di una 911 da lei svelata in precedenza, dovrebbe raggiungere la soglia dei 500 CV.