Porsche Taycan Turbo GT, la fame di record dell’elettrica non si placa

Dopo aver conquistato il Nerburgring e Laguna Seca, la Porsche Taycan Turbo GT allestita con il pacchetto Weissach ha imposto il proprio dominio anche sul tracciato di Shanghai, in Cina. Ma ora, per la quarta volta e su un altro continente, ha siglato un nuovo giro record, questa volta all’Autódromo José Carlos Pace, meglio noto come Interlagos, il leggendario circuito di San Paolo, casa della Formula 1 e del Campionato Mondiale Endurance (WEC).

A portare la Taycan Turbo GT al limite è stato Felipe Nasr, tre volte campione IMSA e altrettante volte vincitore della 24 Ore di Daytona. Il pilota brasiliano ha fermato il cronometro su 1:42.1 minuti, un risultato impressionante che ha demolito di quasi otto secondi il precedente primato della Taycan Turbo S del 2022 (1:49.8 minuti). Ancora più sorprendente, il tempo è stato inferiore di quasi un secondo rispetto al record assoluto per auto di produzione stabilito dalla 911 Turbo S (1:43.087 minuti).

Peter Vogel, CEO di Porsche Brasile, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Volevamo stabilire un nuovo riferimento per dimostrare le capacità della nuova gamma Taycan proprio in occasione del suo debutto nel mercato brasiliano”. Interlagos, con le sue curve tecniche, i lunghi rettilinei e il significativo dislivello, rappresenta una sfida estrema.

Nasr ha descritto l’esperienza con entusiasmo: “Arrivare qui e mettermi al volante della Taycan Turbo GT subito dopo il successo alla 24 Ore di Daytona è stato incredibile. Mi aspettavo un’accelerazione fulminea e una coppia devastante, ma è stata l’intera performance dell’auto a lasciarmi senza parole”. Il pilota ha anche svelato alcuni dettagli chiave del suo giro da record: “Nel tratto in salita prima della ‘Curva do Café’, appena prima del rettilineo principale, ho attivato la modalità Attack e ho toccato 272 km/h in uscita. Alla ‘Curva do Sol’, ero già oltre i 200 km/h entrando nel rettilineo di fondo. L’auto scarica la potenza in modo brutale e la sua precisione in curva è straordinaria. Anche in frenata è rimasta incredibilmente stabile”.

Ma la Taycan Turbo GT non si limita ai record in pista: da maggio 2024, ha assunto un ruolo di prestigio come safety car ufficiale della Formula E, prendendo il posto della Taycan Turbo S. A ogni gara della competizione elettrica, sono presenti due unità della Taycan Turbo GT: una equipaggiata con il pacchetto Weissach e l’altra nella versione standard. Entrambe sono dotate di sistemi di sicurezza avanzati e tecnologia di comunicazione all’avanguardia, alternandosi tra il ruolo di vettura principale e auto di riserva.