Porsche 911 Turbo S Cabriolet, l’ultima creazione Mansory non troppo affascinante

C’è molto più di un progetto a dir poco bollente tra quelli realizzati nel celebre atelier di Mansory. Ma stavolta non c’è da provare troppo affetto per questa Porsche 911 Turbo S Cabriolet che abbiamo sotto gli occhi.

Non è una novità assoluta, dato che Mansory l’ha già mostrata sui social la scorsa settimana. È consigliabile, però, indossare degli occhiali con lenti “anti-carbonio forgiato” e di mettere su una playlist rilassante. Non si può fare altrimenti per sopravvivere a questa trasformazione estrema della sportiva tedesca a cielo aperto.

A livello estetico, questa Porsche 911 Turbo S Cabriolet sfoggia parafanghi allargati sia davanti che dietro, vistosi elementi aggiuntivi sui pannelli posteriori, minigonne laterali esuberanti e appendici aerodinamiche su entrambi i paraurti. Non mancano prese d’aria incastonate nei parafanghi anteriori, un cofano personalizzato, nuovi gusci per gli specchietti e ulteriori dettagli aggressivi sul frontale. Il diffusore imponente e l’alettone oversize sembrerebbero più a loro agio su un’auto da competizione, ma Mansory ha deciso di integrarli comunque in questo controverso restyling.

La fibra di carbonio è protagonista indiscussa, rendendo ogni modifica ancora più evidente a constrasto con la carrozzeria bianca. E se lo shock non fosse già abbastanza, il tuner ha aggiunto un set di cerchi viola. All’interno, questa tonalità si ripete con dettagli che risaltano in netto contrasto con la tappezzeria in pelle candida e finiture scure. Il tutto è condito dai loghi Mansory, che dominano il design sia dentro che fuori. Perché sostituire il leggendario stemma Porsche con qualcos’altro? Resta un mistero.

Dal punto di vista meccanico, non sembrano esserci aggiornamenti significativi su questa Porsche 911. Dunque, è molto probabile che sotto il cofano si celi ancora il motore sei cilindri boxer biturbo da 3,8 litri, capace di sprigionare 640 cavalli e 800 Nm di coppia. Queste specifiche garantiscono alla 911 Turbo S Cabriolet di serie un’accelerazione bruciante. Parliamo di appena 2,6 secondi per toccare i 100 km/h e una velocità massima di 330 km/h.

Il prezzo base di questa belva personalizzata, considerato che costa di base circa 300 mila euro, con l’elaborazione firmata Mansory potrà lievitare in modo considerevole