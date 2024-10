Mark Zuckerberg regala alla moglie una Porsche Cayenne “minivan” disegnata da lui

Mark Zuckerberg, che per chi non lo abbia mai sentito nominare è l’amministratore delegato di Meta, azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha commissionato una Porsche Cayenne personalizzata, e disegnata da lui, da regalare alla moglie, Priscilla Chan. Ovviamente non poteva che trattarsi di una Porsche molto particolare. Precisamente, un minivan. Il desiderio della moglie era quello di avere una Porsche, ma anche un minivan. Dunque perché non unire le due cose?

Mark Zuckerberg commissiona una Porsche Cayenne Turbo GT “minivan”, unica al mondo

Così Zuckerberg ha commissionato la Cayenne, disegnata da lui stesso, per soddisfare il desiderio della moglie. Il progetto è stato realizzato da West Coast Customs. Questa particolare Cayenne Turbo GT presenta porte scorrevoli elettriche, che la rende molto simile, appunto, ad un minivan. Il colore utilizzato è lo stesso della Porsche GT3 Touring di Zuckerberg, acquistata di recente.

Nel 2018 l’azienda tedesca presentò un modello chiamato Vision Renndienst, un minivan elettrico a sei posti. Tuttavia, un modello simile non è mai stato lanciato sul mercato dalla casa automobilistica. Nonostante nelle immagini non vengano mostrati gli interni, il minivan di Porsche commissionato da Zuckerberg mantiene la configurazione tradizionale con tre file di sedili.

Questo rende la Porsche Cayenne Turbo GT unica al mondo. Non è stato reso noto il costo della modifica, ma ricordiamo che il modello base ha un prezzo di partenza superiore a 150.000 euro. Non sarà stato di certo un problema per il terzo uomo più ricco al mondo.