Polestar, a Milano apre il suo ‘Temporary Space’

Polestar ha inaugurato un ‘Temporary Space’ a Milano, nel dettaglio in Corso Venezia 2. Lo spazio esclusivo rimarrà aperto alla clientela fino al 9 dicembre. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino la Polestar 4, l’elegante SUV recentemente presentato.

Oltre alla Polestar 4, sarà possibile esplorare l’intera gamma di veicoli elettrici del marchio, con l’assistenza dei Polestar Specialist che guideranno i visitatori attraverso le varie opzioni e configurazioni disponibili per la gamma. Per chi è interessato, ci sarà anche la possibilità di prenotare un test drive. Inoltre, il Temporary Space ospiterà eventi, talk e incontri dedicati a diversi temi tra design, mobilità sostenibile e innovazione.

L’obiettivo, come spiega la stessa casa automobilistica, è creare un ambiente “dinamico e stimolante” per favorire il confronto. Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente, e questa volta lo facciamo in una location iconica come Corso Venezia […] Abbiamo pianificato un fitto calendario di eventi, sia pubblici che privati, e daremo la possibilità di provare i nostri nuovi SUV ad alte prestazioni, Polestar 4 e Polestar 3, per offrire un’esperienza completa”.

Polestar sta rafforzando la sua presenza in Italia. A partire da ottobre, il brand ha adottato un nuovo modello di distribuzione e ha ampliato la sua rete di partner nella Penisola. Questo del Temporary Space è un ulteriore passo per avvicinare i veicoli elettrici di Polestar ai clienti italiani, semplificando l’accesso alle sue auto.

La casa automobilistica ha aggiunto: “L’Italia è tra i primi mercati a implementare questa nuova strategia distributiva, con l’ingresso di due nuovi partner: Gino S.p.A. a Torino e Motorsclub srl a Modena. Questi si uniscono ai partner già presenti, Lario Bergauto S.p.A. a Milano e C.A.R. Room srl a Roma. Questo ampliamento rafforza la presenza del marchio nelle aree chiave del Paese, garantendo un servizio ancora più accessibile ai nostri clienti”. Nel corso dei prossimi mesi, il numero di Polestar Spaces in Italia passerà da 2 a 4, con l’apertura di due nuove sedi a Modena e Torino, che si aggiungeranno a quelle già operative.