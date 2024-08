Omoda e Jaecoo in espansione, presentazione in grande stile in Thailandia

Omoda e Jaecoo stanno proseguendo la propria espansione globale con passi molto importanti. Ad agosto, i due brand interni al gruppo Chery hanno organizzato un’importante conferenza stampa dal titolo “L’attesa è finita” presso il Queen Sirikit National Convention Center di Bangkok. In Thailandia, dunque, questo evento ha rappresentato una tappa fondamentale per il brand nel mercato locale, un altra grande opportunità economica.

La presentazione, contestualmente, ha segnato l’apertura di una filiale locale e il lancio di nuove strategie commerciali di Omoda e Jaecoo. Oltre 750 ospiti, tra cui esponenti di spicco dei media, influencer del settore automobilistico e rappresentanti dei concessionari, hanno partecipato alla celebrazione, durante la quale sono stati presentati i modelli Omoda 5 EV e Jaecoo 6.

L’evento ha ricevuto il sostegno ufficiale del Ministero dell’Industria thailandese, con la presenza del Segretario del Ministro, Pailin Tiensuwan, e di altri funzionari governativi di alto livello. Durante la conferenza, Chen Chunqing, vicepresidente di Chery International, ha evidenziato il ruolo strategico della Thailandia, il più grande mercato automobilistico dell’area dell’Asia meridionale, insieme all’India, oltre che hub produttivo chiave nel Sud-Est asiatico.

Omoda e Jaecoo mirano a rivoluzionare l’esperienza di guida, proponendo soluzioni che vadano “oltre l’auto”, offrendo prodotti e servizi di eccellenza. Il marchio è determinato a sviluppare un sistema operativo locale in Thailandia, sfruttando la catena industriale di livello mondiale e le avanzate competenze tecnologiche per offrire soluzioni di mobilità superiori agli utenti thailandesi.

Accanto alla già nota Omoda 5 EV, come anticipato, ha fatto il suo debutto anche Jaecoo 6, il primo fuoristrada completamente elettrico del marchio. Questo modello si propone come una soluzione di trasporto all’avanguardia per i giovani utenti. La carrozzeria è interamente realizzata in alluminio ed è dotata di innovativi ammortizzatori adatti a molteplici situazioni off road.