BMW, maxi richiamo per oltre 700mila veicoli a rischio corto circuito

Brutte notizie per la casa automobilistica tedesca. Non si potrebbe escludere la possibilità di un incendio in seguito a problemi elettrici in moltissime nuove BMW. Di che si tratta? Una serie di connettori per pompe idrauliche prodotti dall’azienda tedesca Pierburg Pump Technology, identificati dal numero “7539072”, metterebbero in pericolo il veicolo. Questi connettori, inoltre, sarebbero stati installati su 720.796 veicoli. Sembra un incubo e, in effetti, lo è.

Andando a esaminare i modelli, gli anni e i motori coinvolti, facciamo un po’ di chiarezza sul maxi richiamo BMW. Secondo i documenti presentati alla National Highway Traffic Safety Administration, la gamma di veicoli interessati include i modelli X1 dal 2012 al 2015, Serie 3, Serie 5 e Z4 dal 2012 al 2016, X5 dal 2016 al 2018, Serie 2 dal 2014 al 2016, Serie 3 Gran Turismo, Serie 4 dal 2015 al 2018, X3 dal 2013 al 2017, e X4 dal 2015 al 2018.

I motori coinvolti comprendono le versioni 28i e 40e elettrificate, che si riferiscono ai motori turbocompressi a quattro cilindri da 2,0 litri della serie N20. Questo motore, noto come N20B20, è stato successivamente sostituito nel 2017 dalla serie B48, gemella della serie B47 a gasolio. BMW, però, ha iniziato a prendere seriamente in considerazione il problema il 19 marzo 2024, dopo una segnalazione da parte del Ministero coreano delle infrastrutture e dei trasporti riguardo a un “surriscaldamento”.

Pare anche che un incidente simile verificatosi negli Stati Uniti a gennaio 2024. BMW , insieme alle sue filiali locali, ha avviato una serie di test e analisi su parti prelevate dai veicoli. Inizialmente, il focus era sembrato essere la pompa dell’acqua, ma a maggio 2024 l’indagine è stata estesa al connettore associato. Due mesi dopo, BMW North America è venuta a conoscenza di un ulteriore incidente. BMW ha infine determinato che la tenuta del connettore potrebbe essere compromessa dall’accumulo di fluido nel tubo flessibile dell’aria di aspirazione. Un altro incidente negli Stati Uniti ha confermato questa teoria, portando BMW North America a decidere per un richiamo di sicurezza.

Prima di presentare la documentazione ufficiale alle autorità federali, BMW era a conoscenza di 18 segnalazioni legate a questa problematica. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti o incidenti gravi. I concessionari BMW sono incaricati di ispezionare sia la pompa dell’acqua che il connettore a spina, sostituendo entrambi i componenti se necessario. Inoltre, verrà installata una protezione progettata per deviare il fluido blow-by, prevenendo il rischio di danni al connettore.