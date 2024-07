Omoda 5 e Jaecoo 7, le cinesi del gruppo Chery arrivano in Italia

Omoda e Jaecoo, due marchi del gruppo Chery, fanno il proprio ingresso in Italia. La proposta ha l’obiettivo di conquistare il pubblico grazie al design moderno e accattivante, oltre alla tecnologia all’avanguardia e i prezzi decisamente competitivi. Omoda è orientata più all’eleganza, Jaecoo più verso l’avventura e l’off-road. Per entrambi i marchi si tratta di una importante prova nel mercato italiano che può aiutare ad aumentare la presenza globale del gruppo Chery, già radicato in cinque continenti.

Solo nel 2023, Chery ha venduto 1,88 milioni di auto, di cui 940 mila esportate, rimanendo per il ventunesimo anno consecutivo uno tra i maggiori esportatori. La vocazione internazionale del gruppo è innegabile e la sua capacità di inserirsi nei mercati esteri continua a sorprendere. L’obiettivo di Chery, al momento, sembrerebbe consolidarsi in Europa e il passo d Omoda e Jaecoo segue proprio questo obiettivo.

Il vice presidente di Chery, Zangshan Zhang, ha dichiarato che la strategia di espansione prevede la creazione di sinergie locali per trasformare il gruppo in una vera “azienda europea”. Per questo motivo, in futuro, produzione, ricerca e forniture dovranno essere localizzate. La filosofia di Chery resta quella di instaurare rapporti solidi con istituzioni europee, fornitori, concessionari, clienti e partner.

L’Italia è il secondo mercato ad accogliere Omoda e Jaecoo. Zhang ha dichiarato: “L’Italia ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Essere qui è un onore, e lo sarà ancora di più quando cresceremo e rafforzeremo le nostre partnership locali”.

Il primo modello a giungere in Europa è la Omoda 5, un crossover con un profilo da fastback. L’abitacolo è dotato di un doppio schermo da 10,25 pollici, pannello di climatizzazione illuminato con texture multicolore, illuminazione ambientale a 64 colori, sistema audio SONY a 8 altoparlanti e sedili sportivi. La versione iniziale presenta un motore termico 4 cilindri 1.6 TGDI turbo da 108 kW e coppia massima di 278 Nm, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce. Disponibile in due allestimenti, Comfort e Premium, con prezzi a partire da 27.900 e 29.000 euro. Successivamente arriverà una versione completamente elettrica. I dazi imposti dall’Europa sulle auto elettriche cinesi potrebbero cambiare radicalmente questi numeri.

La Jaecoo J7 è una compatta più adatta all’ambito urbano con un’anima off-road. L’abitacolo, progettato per il massimo comfort, è dotato di un display da 14 pollici che mostra le principali funzioni di controllo del veicolo. Il selettore del cambio, ispirato ai jet fighter, completa il pacchetto davvero affascinante dell’abitacolo. Sotto il cofano, la J7 dispone di un motore turbo benzina abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e trazione integrale intelligente AWD. Il motore è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri, capace di sviluppare 145 cavalli di potenza. Arriverà dopo l’estate, ma i prezzi sono ancora da definire.