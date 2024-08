Audi A6 e-tron, si punta tutto sull’autonomia

Audi sta ampliando la sua linea di veicoli elettrici sulla nuova piattaforma PPE introducendo la A6 e-tron. Il lancio attesissimo ha grande significato per il marchio tedesco. La A6 e-tron è la prima elettrica del marchio disponibile sia in versione Sportback che Avant, la station wagon.

Andando alle specifiche tecniche, la A6 e-tron mira a bilanciare potenza e autonomia, i numeri lasciano pochi dubbi. La versione Performance, modello base con motore posteriore, offre una potenza di 367 cavalli, raggiunge una velocità massima di 210 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

Le prestazioni migliorano nella versione sportiva S6, disponibile anch’essa in entrambe le varianti di carrozzeria. Qui, un doppio motore a trazione integrale eroga una potenza complessiva di 503 cavalli. La velocità massima sale a 240 km/h, mentre il tempo per l’accelerazione da 0 a 100 km/h scende a 3,9 secondi.

Il vero punto di forza della nuova Audi A6 è l’autonomia. La rinnovata tedesca è dotata di una batteria da 100 kWh per una durata eccezionale: in versione Sportback offre un’autonomia di 756 km. La configurazione station wagon, leggermente meno efficiente, raggiunge i 720 km. Di certo si tratta sempre di numeri importanti e molto interessanti. La versione sportiva S6 e-tron ha un’autonomia di 675 km per la Sportback e 647 km per la Avant.

La piattaforma PPE della nuova A6 sfrutta un’architettura a 800 V, che consente ricariche rapide. La A6 e-tron può passare dal 10 all’80% di carica in soli 21 minuti. Per la ricarica domestica, l’auto supporta attualmente fino a 11 kW. Sul fronte del design, l’aerodinamica è stata una priorità per Audi. Gli elementi attivi, infatti, migliorano l’azione del coefficiente di resistenza aerodinamica, specie nella versione Sportback dove questo è di 0,21.

Con una lunghezza di poco meno di 5 metri, il design della nuova Audi è decisamente “muscoloso”. Un elemento interessante è certamente l’illuminazione grazie a luci posteriori digitali OLED con 45 segmenti per ogni pannello, per un totale di 450 segmenti. Queste luci non solo risultano eccezionali, ma hanno anche una funzione di comunicazione, segnalando situazioni di pericolo alle auto che seguono.

Gli interni sono dominati dall’Audi Digital Stage, con un display centrale da 14,5 pollici dedicato all’infotainment e un display da 11,9 pollici per il conducente. È disponibile tra le scelte anche un display da 10,9 pollici per il passeggero ed è presente, di serie, anche l’Head Up Display.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, la A6 e-tron sarà prenotabile dal prossimo settembre, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. La versione Performance con motore singolo partirà da 75.600 euro per la Sportback e 77.250 euro per la Avant. La versione sportiva S6 e-tron costerà 99.500 euro per la Sportback e oltre 100.000 euro per la Avant.