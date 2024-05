Auto usate: il mercato registra un calo del 3.7%

Mentre il mercato delle nuove immatricolazioni cresce con numeri importanti tanto da far registrare un +12% in Europa e un +7.5% in Italia nel mese di aprile, si registrano dati opposti per quel che riguarda le auto usate. Il mese di marzo 2024, infatti, dopo più di un anno di andamento positivo, ha chiuso con un – 3.7%.

L’andamento del mercato delle auto usate

I dati riportati dall’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) indicano come nel 2024 ci siano stati 469.634 trasferimenti di proprietà, mentre nello stesso periodo dello scorso anno si era arrivati a 487.508. In realtà i numeri sono da inquadrare e contestualizzare per comprenderne la reale portata. Per il primo trimestre del 2024, infatti, il mercato delle auto usate registra comunque un segno positivo rispetto al primo trimestre del 2023. Lo scorso anno ci sono stati 1.287.786 passaggi di proprietà e nei primi mesi di quest’anno siamo a quota 1.386.406. L’aumento è quindi dell’8.2%.

Non è da escludere che il rallentamento registrato nel mese di marzo sia da ascrivere anche all’attesa degli incentivi auto. Sono stati confermati ufficialmente solo ieri e partiranno il 3 giugno, ma si attendevano da settimane e molti potrebbero aver atteso nell’acquistare un’auto usata per capire se poter accedere a un’automobile nuova.

I dati dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri mostrano anche un quadro più dettagliato di quali sono le tipologie di auto usate maggiormente scambiate. Le auto diesel con un 45% di quota continuano a essere quelle più vendute. Seguono quelle a benzina (38.8%), quindi le ibride (7.4%), le auto usate a GPL (4.9%) e quelle a metano (2.2%). Le auto elettriche (BEV) e quelle plug-in, invece, occupano ancora una quota minima, rispettivamente dello 0.7% e dello 0.9%.

Interessante anche notare come c’è stata una leggera riduzione dei passaggi di proprietà tra privati e aziende, mentre sono in risalita quelli da operatore a cliente finale. Sono in aumento (3.4%) gli scambi di auto a Km 0, mentre calano (-0.8%) quelli provenienti da noleggio.

Qual è, invece, l’età media delle auto usate oggetto di un passaggio di proprietà? Il mese di marzo 2024 ha registrato un calo delle vendite di auto con più di 10 anni di anzianità (che restano comunque le più scambiate con una quota del 47.5% del totale) mentre sale la quota delle auto tra 6 e 10 anni di anzianità (16.8%) e quelle da 4 a 6 anni (13.3%). A livello geografico le regioni nelle quali ci sono stati più passaggi sono la Lombardia, il Lazio e la Campania.