Ufficiale: pubblicato il decreto per gli incentivi auto 2024

Finalmente è arrivata la conferma ufficiale degli Ecobonus 2024 per l’acquisto di un’automobile. Dopo le polemiche sui ritardi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ha chiarito quali saranno i contributi e come potervi accedere. Bisognerà attendere ancora qualche giorno (si parla dei primi di giugno) per l’aggiornamento della piattaforma informatica che permetterà ai concessionari di prenotare il contributo, ma il testo del decreto è ormai ufficiale.

Cosa prevede il piano incentivi auto 2024

Sono in tanti che attendevano il decreto con il piano per gli incentivi auto per il 2024 tanto che non pochi possibili acquirenti hanno rimandato l’acquisto della nuova automobile causando un blocco del mercato. Nonostante le previsioni fossero più rosee il Governo, tra questioni politiche e burocratiche, ha impiegato più tempo per la definizione degli incentivi per le auto.

Per l’acquisto di auto elettriche e plug-in coloro che hanno un ISEE inferiore ai 30000€ avranno un’agevolazione maggiore del 25%. Il limite di prezzo per queste auto resta di 35000€ più IVA. Il contributo sarà quindi di 6000€ senza rottamazione, 9000€ con la rottamazione di auto Euro 4, 10000€ con la rottamazione di auto Euro 3 e 11000€ per la rottamazione di auto fino alle Euro 2.

Per le auto Plug-in, quelle che rientrano nella fascia 21-60 g/km di CO2, il limite di spesa massimo sarà di 45000€ più IVA e gli incentivi saranno di 4000€ senza rottamazione, 5500€ con la rottamazione di un’auto Euro 4, 6000€ per la rottamazione di una Euro 3 e 8000€ per la rottamazione di un’automobile fino a Euro 2.

Per l’acquisto di un’auto Euro 6 (emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km) il limite massimo di spesa è di 35000€ più IVA con incentivo di 1500€ a fronte della rottamazione di un’auto Euro 4, 2000€ per la rottamazione di un’auto Euro 3 e 3000€ per la rottamazione di un’automobile fino a Euro 2.

Tra le particolarità del piano incentivi auto 2024 c’è la possibilità, per coloro che hanno un ISEE inferiore ai 30000€, di accedere all’agevolazione anche rottamando un’automobile Euro 5. In questo caso per l’acquisto di un’auto elettrica il bonus passerà a 8000€ e a 5000€ per l’acquisto di un’auto plug-in.