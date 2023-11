Nuova Toyota Celica: ecco come sarà la futura generazione

Toyota potrebbe riportare in vita il nome Celica, la coupè che ha fatto la storia del marchio giapponese tra il 1970 e il 2006. La nuova Toyota Celica potrebbe essere una coupè elettrica, basata sulla piattaforma e-TNGA, che Toyota sta sviluppando in collaborazione con Subaru. Si tratterebbe di una vettura dal design sportivo e dinamico, con una linea da coupé e una firma luminosa che richiama quella della Celica originale.

Sembra sempre più vicino il ritorno sul mercato di una nuova Toyota Celica

La nuova Toyota Celica sarebbe un omaggio a un nome storico, che ha segnato la storia di Toyota in Europa e nel mondo. La Celica è stata infatti una delle coupè più apprezzate e vendute, con sette generazioni e oltre quattro milioni di esemplari prodotti. La Celica ha anche avuto successo nelle competizioni, vincendo quattro titoli mondiali rally tra il 1990 e il 1994.

Il presidente della casa giapponese Toyoda, che non ha più responsabilità esecutive in Toyota ma mantiene ancora un’enorme influenza sull’azienda e sulla sua strategia, ha dichiarato al quotidiano interno della Toyota, Toyota Times, che gli piacerebbe vedere un ritorno della Celica e che avrebbe fatto sapere ai dirigenti della casa giapponese del suo desiderio, anche se ha sottolineato che sono liberi di non essere d’accordo con lui, e se fossero d’accordo: “Non so con quale nome uscirà”.

Dato che la vita produttiva della GR86 è limitata, ci sarebbe spazio per un modello di auto sportiva con motore anteriore nella futura gamma Toyota, e la nuova architettura EV può ospitare sia la trazione posteriore che quella anteriore e integrale. a seconda del tipo di veicolo. Pertanto, sarebbe facile realizzare una nuova Toyota Celica come è stato fatto con l’MR2. Nessun dirigente della Toyota per il momento ha confermato il ritorno di questa auto ma tutti concordarono sul fatto che la piattaforma “apre molte possibilità diverse”. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito. Qui vi mostriamo un render di Autocar che ipotizza il design che avrebbe questo futuro modello della casa giapponese.

La nuova Toyota Celica potrebbe essere una vettura che unisce il passato e il futuro, la tradizione e l’innovazione, la sportività e la sostenibilità. Una vettura che potrebbe rilanciare il fascino delle coupé elettriche, in un mercato dominato dalle suv e dalle crossover. Una vettura che potrebbe far sognare di nuovo gli appassionati di Toyota e di Celica.