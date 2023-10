La Toyota Celica sta per tornare!

Se c’eravate negli anni Novanta, forse ricorderete la Toyota Celica. La sportiva giapponese ha fatto parlare di sé per circa un decennio e ha ottenuto un notevole successo anche in Italia. Con il suo design facilmente riconoscibile e un prezzo accessibile, sembrava avere tutte le carte in regola per suscitare l’interesse generale. Molte persone hanno chiesto a gran voce il suo ritorno dopo il suo ritiro, e sembra che stavolta possa davvero accadere. L’ex presidente e amministratore delegato dell’azienda, Akio Toyoda, ha rivelato a Toyota Times di aver presentato una richiesta alla dirigenza aziendale affinché la Celica faccia il suo ritorno.

Toyota Celica: Akio Toyoda esorta il management a riportarla

Inoltre, il suo successore, Tetsuji Sato, aveva già dichiarato in passato di essere favorevole all’arrivo di una nuova generazione della Celica. Tuttavia, se la nuova generazione vedrà la luce, sarà probabilmente significativamente diversa dal modello originale, specialmente per quanto riguarda il sistema di propulsione. È improbabile che si opti esclusivamente per un motore a combustione interna. L’ipotesi più probabile è che si tratti di una vettura ibrida, un tipo di alimentazione in cui l’azienda ha basato il proprio successo nel nuovo millennio. La capacità di anticipare le tendenze di mercato ha dato a Toyota un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti diretti.

Meno consolidata è, invece, la presenza di Toyota nel settore dei veicoli completamente elettrici. Tuttavia, in un recente incontro, i dirigenti aziendali hanno fissato obiettivi ambiziosi. Mentre nel 2022 sono state immatricolate appena 24 mila vetture elettriche, l’obiettivo è di raggiungere 150 mila unità entro il 2023 e 600 mila unità entro il 2025. L’eventuale reintroduzione della Toyota Celica potrebbe rappresentare un elemento chiave per raggiungere questi ambiziosi obiettivi.

Nonostante il Giappone sia in ritardo rispetto a Cina, Europa e Stati Uniti in termini di veicoli completamente elettrici, l’azienda ha ambizioni globali e sta cercando di colmare tale lacuna. E cosa potrebbe offrire prospettive più affascinanti di un ritorno di una vecchia gloria del passato? La Celica, una coupé lanciata per la prima volta nel 1970, ha svolto un ruolo cruciale nelle strategie di mercato nel corso dei decenni. Il suo possibile ritorno si integrerebbe bene con il resto della gamma Gazoo Racing. Che attualmente comprende modelli come la GR 86, la GR Corolla, la GR Supra e la GR Yaris. Una famiglia automobilistica di alto livello alla quale si aggiungerà presto la GR Prius.