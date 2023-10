Toyota GR Yaris, look stravolto: sarà come un’auto da corsa?

Sono passati quasi quattro anni dal debutto della Toyota GR Yaris, il che ha fatto sperare ai fan in un possibile aggiornamento del modello. La casa indipendente Avante Design ha cercato di immaginare come potrebbe essere questa nuova versione, secondo gli standard estetici attuali. Ne è derivato un modello 3D che incorpora gli ultimi elementi di design della Casa delle Tre Ellissi.

Toyota GR Yaris: un restyling che la rende ancora più aggressiva?

Data la positiva accoglienza riservata alla quinta generazione della Prius, il team di lavoro ha deciso di prendere ispirazione dai miglioramenti suggeriti. Invece di ricorrere ai tipici interventi di restyling basati su elementi come paraurti, le principali modifiche sono state apportate ai gruppi ottici. La Toyota GR Yaris rivisitata ora dispone di fari a LED più sottili. Che, seguendo il modello della sorella, conferiscono un aspetto più affilato al muso, in linea con la carrozzeria. La produzione ha richiesto anche modifiche ai parafanghi anteriori e al cofano, ora dotato di prese d’aria, contribuendo così a dare alla piccola “belva da strada” un look unico.

Avante Design ha invece mantenuto invariato il profilo a tre porte della vettura, concentrando gli sforzi sul ribassamento delle sospensioni per ottenere un assetto ancora più sportivo. Pur essendo di dimensioni contenute, la Toyota GR Yaris originale ha dimostrato di offrire un’esperienza di guida entusiasmante. L’obiettivo qui è stato ottimizzare il design, conferendo alla vettura una personalità ancor più marcata. Sul retro, il punto focale è il nuovo gruppo ottico posteriore, con una grafica a LED che si estende per tutta la larghezza del veicolo, e una fascia in tinta con la carrozzeria al posto del nero della versione attuale.

Questa rappresentazione audace cerca di cavalcare l’entusiasmo dei fan, ansiosi di vedere la Toyota GR Yaris 2024. Gli appassionati sognano una possibile rivoluzione, ma è improbabile che ciò avvenga. Piuttosto, l’attenzione potrebbe concentrarsi su modifiche ai paraurti e allo spoiler sul retro, che potrebbero diventare più imponenti.

Inoltre, ci si aspetta un quadro strumenti digitale all’interno dell’abitacolo. Per quanto riguarda le prestazioni, il tre cilindri turbo da 1.6 dovrebbe essere in grado di eguagliare la più grande Corolla GR con i suoi 305 CV, con la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a sei velocità o, su richiesta, un automatico a otto rapporti. La potenza sarà trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso il collaudato sistema GR-Four Standard, utilizzato nel Campionato del mondo di rally. In ogni caso, il lavoro di ricostruzione svolto da Avante Design è notevole, e chissà che qualche appassionato non decida di trarne ispirazione.