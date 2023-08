Nuova Renault Captur Long 2024: sarà questo il suo aspetto?

Renault Captur è uno dei SUV compatti più apprezzati e venduti in Europa, grazie al suo design accattivante, alla sua qualità costruttiva, alla sua dotazione tecnologica e alle sue prestazioni. La seconda generazione, lanciata nel 2019 e rinnovata nel 2021, ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, vincendo anche il premio di Auto dell’Anno nel 2020. Ma la concorrenza non dorme mai, e il segmento dei SUV compatti è sempre più affollato e competitivo. Per questo motivo, la Renault sta già lavorando alla terza generazione della Captur, che dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2024.

Renault Captur: con la futura generazione in arrivo anche la versione allungata

La nuova Renault Captur sarà una vera e propria rivoluzione rispetto al modello attuale, sia dal punto di vista estetico che da quello tecnico. Il design sarà ispirato al concept Vision Scenic, presentato nel 2020 come anticipazione del nuovo linguaggio stilistico del marchio francese. La Captur avrà quindi una linea più scolpita e dinamica, con una nuova griglia anteriore esagonale, dei fari a LED sottili e affilati, delle prese d’aria laterali ampie e pronunciate, un tetto spiovente che le conferirà un aspetto da coupé. Il posteriore sarà caratterizzato da una firma luminosa a tre artigli e da un portellone con uno spoiler integrato.

L’abitacolo sarà anch’esso completamente rinnovato, con un ambiente più moderno e raffinato. La plancia sarà dominata da un grande schermo touch orizzontale da 12 pollici, che integrerà il sistema multimediale e le funzioni di climatizzazione. Il quadro strumenti sarà digitale e tridimensionale, con una grafica personalizzabile. Il volante sarà di piccole dimensioni, con i comandi integrati. I sedili saranno ergonomici e avvolgenti, rivestiti in pelle o in tessuto. Lo spazio a bordo sarà aumentato grazie alle dimensioni maggiori della carrozzeria, che supererà i 4,50 metri di lunghezza. Anche il bagagliaio sarà più capiente, con una capacità di circa 550 litri.

Per quanto riguarda la sua offerta meccanica sarà totalmente elettrificata. La Captur sarà infatti basata sulla nuova piattaforma modulare EMA del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, che consentirà di ospitare diverse soluzioni di propulsione a zero o basse emissioni. La versione più attesa sarà la E-Tech Electric, ovvero la variante 100% elettrica, che sarà dotata di un motore elettrico da circa 200 CV e di una batteria da circa 70 kWh. Questa combinazione garantirà una potenza adeguata e un’autonomia di circa 700 km nel ciclo WLTP.

La gamma della Renault Captur comprenderà anche delle versioni ibride leggere (mild hybrid) a 48 volt, che abbineranno un motore a benzina TCe da 100 o 136 CV a un motore elettrico da 29 CV integrato nel cambio automatico a doppia frizione EDC6. Queste versioni promettono di ridurre i consumi e le emissioni del 15% rispetto alle versioni solo a benzina. Infine ci saranno anche delle versioni ibride plug-in (PHEV).

La nuova Renault Captur dovrebbe essere presentata ufficialmente nel corso del 2024, probabilmente al Salone di Parigi in ottobre. La commercializzazione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno o all’inizio del 2025. Ma la vera novità della nuova Renault Captur sarà il lancio di una versione allungata che potrebbe chiamarsi Grand Captur o Captur Long. Qui vi mostriamo un render preso dal video del canale di YouTUbe Mahboub1 che mostra quale potrebbe essere lo stile di questa versione allungata del famoso modello della casa francese.