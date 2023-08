Valeo: il fornitore mondiale di auto sentenzia che il motore a combustione è finito

Valeo, una delle principali aziende mondiali nel settore dei componenti e dei sistemi per l’automobile, ha dichiarato che il motore a combustione interna è destinato a scomparire e che il futuro è dell’elettrificazione. In un’intervista Christophe Périllat, direttore generale di Valeo, è stato chiaro dicendo che “non c’è più innovazione nel motore a combustione interna, è finita”. Questa posizione non è semplicemente un cambio di rotta, ma una strategia ben radicata nella visione del futuro dell’azienda. Il dirigente ha affermato che la transizione verso i veicoli elettrici è irreversibile e che la sua azienda si sta adeguando a questo cambiamento.

Valeo gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dei motori a combustione interna

“La nostra visione è che il motore a combustione interna è finito. Non sappiamo quando, ma sappiamo che è finito. E noi ci stiamo preparando per questo”, ha detto. La decisione di Valeo di interrompere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dei motori a combustione interna si basa su una premessa forte: il mercato dei motori a combustione interna non richiede più un’innovazione significativa.

Valeo, che ha una presenza in 33 paesi e impiega oltre 110.000 persone, nella prima metà del 2023 ha registrato un fatturato di 11,2 miliardi di euro e ordini per 18,8 miliardi di euro. L’azienda francese produce infatti una vasta gamma di prodotti e soluzioni per l’automobile, tra cui motori elettrici, batterie, sistemi di ricarica, inverter, convertitori, sistemi ibridi e mild hybrid. Perillat ha sottolineato che Valeo è leader mondiale nella produzione di motori elettrici a 48 V, che consentono di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli tradizionali.

L’azienda invece ha deciso di concentrarsi sui veicoli elettrici, con l’ambizioso obiettivo di diventare uno dei primi tre produttori di sistemi elettrificati al mondo. Inoltre, Valeo ha adattato i suoi motori a 48 V anche alle biciclette elettriche, creando il Valeo Smart e-bike System, un sistema innovativo che integra un motore elettrico e un cambio automatico adattivo a sette rapporti in un’unica unità situata nel gruppo pedali. Il Valeo Smart e-bike System offre una potenza di 130 Nm e una coppia massima di 150 Nm, garantendo prestazioni, efficienza, intelligenza, comfort, robustezza e facilità d’uso.

Il sistema è stato sviluppato in collaborazione con Effigear, una società francese specializzata nei cambi per biciclette, ed è compatibile con i più diffusi motori elettrici per e-bike, come i Bosch o i Brose. Valeo ha già concluso diversi accordi commerciali con produttori di biciclette elettriche per fornire il suo sistema innovativo, che sarà in produzione da maggio 2022.

Valeo sta anche lavorando su altre tecnologie per l’automobile del futuro, come la guida autonoma, la connettività, la sicurezza e il comfort. “La nostra missione è quella di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla mobilità sostenibile per tutti”.