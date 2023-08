L’intelligenza artificiale venderà le auto entro il 2025, secondo Phyron

Phyron, una startup svedese specializzata nella creazione di video basati sull’intelligenza artificiale, ha previsto che entro il 2025 l’AI sarà in grado di vendere le auto in modo autonomo, senza bisogno di intervento umano. Lo ha dichiarato il CEO di Phyron, Johan Sundstrand, in un comunicato stampa.

È solo una questione di tempo prima che l’intelligenza artificiale (AI) venda automobili con la stessa efficacia di un venditore umano

Johan Sundstrand ha spiegato che l’AI è già in grado di generare video personalizzati e interattivi a partire dalle informazioni e dalle immagini delle auto, offrendo ai potenziali acquirenti una presentazione dettagliata e coinvolgente dei veicoli. Inoltre, l’AI è in grado di apprendere dalle preferenze e dal comportamento degli utenti, adattando i video alle loro esigenze e aspettative. Secondo il numero uno di Phyron, l’AI sarà presto in grado di gestire anche le fasi successive del processo di vendita, come la negoziazione del prezzo, il finanziamento, la consegna e il servizio post-vendita. L’AI potrà quindi sostituire i venditori umani, riducendo i costi e aumentando l’efficienza e la soddisfazione dei clienti.

Sundstrand ha affermato che Phyron è già leader nel mercato dei video basati sull’Intellgienza artificiale per il settore automobilistico, avendo collaborato con marchi come Volvo, BMW, Audi e Volkswagen. Ha anche annunciato che Phyron ha ricevuto un finanziamento di 3 milioni di euro da parte di un gruppo di investitori privati, che servirà a espandere la sua presenza in Europa e negli Stati Uniti. Il CEO ha concluso dicendo che Phyron ha l’obiettivo di rendere l’AI accessibile a tutti i concessionari e i produttori di auto, offrendo una soluzione semplice, economica e innovativa per vendere le auto online.

L’innovativa tecnologia video e AI di Phyron è la prima soluzione software al mondo per la produzione e la distribuzione automatizzata di video per l’industria automobilistica globale. L’esclusivo software di intelligenza artificiale e i suoi algoritmi consentono a Phyron di creare video per annunci di auto che possono essere utilizzati su siti Web di marchi o rivenditori OEM, nonché annunci, attraverso canali di social media e distribuzione di e-mail mirata. I video automatizzati non solo fanno risparmiare ai rivenditori enormi quantità di tempo e denaro sulla produzione video, soprattutto perché non è necessario che un venditore riprenda le auto sul posto o preparino una sceneggiatura delle caratteristiche principali, ma assicurano che filmati di qualità premium di ogni singola auto nell’inventario di un’azienda abbiano un annuncio video accattivante allegato in pochi minuti.

Il processo innovativo funziona utilizzando un feed di dati da un rivenditore o da un marchio automobilistico, che include almeno tre immagini fisse e dettagli chiave del prodotto. L’intelligenza artificiale quindi identifica le proprietà chiave nelle immagini, inclusi vari angoli di ripresa, elementi interni e punti salienti esterni, quindi rimuove gli sfondi e li sostituisce con uno sfondo neutro. L’esclusivo software aggiunge quindi effetti speciali, ombreggiature e sovrapposizioni alle specifiche del prodotto desiderato e a qualsiasi offerta del cliente sulle immagini pertinenti, inclusi il prezzo e il marchio del rivenditore.

Grazie al cloud computing all’avanguardia, Phyron è in grado di elaborare un numero illimitato di video contemporaneamente, impiegando circa 10 minuti per renderli tutti, pubblicarli in diretta su un singolo rivenditore o sito di aste online classificato, oppure ridimensionarli su un intero rete se necessario. Se un dettaglio cambia, come il prezzo o la promozione, il feed di dati viene aggiornato e il video viene rivisualizzato automaticamente come parte della piccola tariffa video. Insomma l’intelligenza artificiale potrebbe cambiare tutto.