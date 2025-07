Porsche Macan a benzina: il ritorno del SUV best-seller è molto più di una tentazione

Porsche ha colto tutti di sorpresa quando ha comunicato che la nuova generazione della Macan sarebbe stata disponibile esclusivamente in versione 100% elettrica. La scelta di abbandonare completamente le motorizzazioni termiche, sia benzina che diesel, ha segnato una svolta epocale per il SUV più venduto della casa di Zuffenhausen. Inoltre, questa decisione strategica potrebbe non aver dato i risultati sperati.

Secondo quanto riportato dalla rivista britannica Car, in un approfondimento firmato dall’esperto dell’industria automotive tedesca Georg Kacher, Porsche starebbe valutando seriamente di rilanciare una nuova versione Macan con motore a combustione interna. L’annuncio ufficiale, stando alla fonte, potrebbe arrivare già a marzo del prossimo anno.

Il progetto, se confermato, implicherebbe una collaborazione con Audi, in particolare sulla base della nuova Q5, con la quale la Macan ha già condiviso piattaforme in passato. Ci vorrà comunque del tempo. Il ritorno della Macan termica richiederebbe almeno tre anni di sviluppo, lasciando così un vuoto commerciale nel segmento medio dei SUV premium.

Le prime indiscrezioni sono già emerse all’inizio dell’anno, quando è stato avvistato in Europa un muletto camuffato della Q5, accompagnato da alcuni prototipi elettrici targati Porsche. L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella che vede il veicolo come un banco di prova per la futura Macan termica.

Se Porsche decidesse di riproporre la Macan con motori tradizionali, questa si baserebbe sulla piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), attualmente esclusiva di Audi. Tra le motorizzazioni possibili, un 2.0 turbo a quattro cilindri, un più potente V6 da 3.0 litri, e persino un 2.0 diesel mild-hybrid da 48V, già adottati dalla nuova Q5.

La produzione europea della Macan a combustione si è conclusa nell’aprile 2024, anche a causa delle nuove normative UE in materia di cybersicurezza veicolare, che hanno reso troppo costoso l’aggiornamento del modello. Le vendite di quel modello stanno proseguendo in qualche mercato nel mondo, con le ultime scorte disponibili fino alla metà del 2025. Quanto ai risultati della versione elettrica, questi sembrano superare quelle delle ultime Macan a benzina, ma numeri precisi arriveranno solo con i dati ufficiali del brand.