Audi A3 quattro: debutta sul mercato italiano la nuova trazione integrale da 204 CV

C’è un importante aggiornamento per il mercato italiano. Audi amplia la gamma A3 introducendo una nuova variante a trazione integrale. La grande novità, quindi, è rappresentata dal performante motore 2.0 TFSI da 204 CV, ora disponibile anche con il sistema di trazione integrale quattro, che assicura prestazioni elevate, una guida ancora più coinvolgente e una sicurezza superiore in ogni condizione di marcia.

La compatta premium di Ingolstadt, già molto apprezzata per il suo design raffinato e il ricco comparto tecnologico, rinnova la sua proposta in Italia ulteriormente e conferma il suo solido successo commerciale. La gamma A3, al momento, è proposta in tre diverse configurazioni di carrozzeria: Sportback, Sedan e Allstreet, ognuna declinata in più livelli di potenza che spaziano dai 116 fino ai 400 cavalli della versione RS.

Sono disponibili cinque tipi di motorizzazione. Si trovano in listino benzina (TFSI), diesel (TDI), mild-hybrid, plug-in hybrid e l’iconica RS con 5 cilindri. Il cuore della nuova A3 2.0 TFSI quattro, appena approdata sul mercato italiano, è il sistema di trazione integrale permanente con frizione elettroidraulica, capace di ripartire in modo intelligente la coppia motrice tra gli assi, adattandosi rapidamente alle condizioni del fondo stradale.

Quello della A3 è un sistema sofisticato che sfrutta una pompa elettroidraulica e dischi a bagno d’olio, garantendo trazione ottimale soprattutto in partenza o su superfici a bassa aderenza. Il motore 2.0 TFSI è un quattro cilindri turbo con iniezione diretta e turbocompressore a geometria variabile, abbinato alla trasmissione S tronic a sette rapporti.

Le prestazioni sono brillanti, con un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,3 secondi (6,4 per la versione Allstreet) e una velocità massima fino a 250 km/h. I consumi si attestano tra 6,8 e 7,1 l/100 km, con emissioni di CO₂ comprese tra 155 e 162 g/km, secondo il ciclo WLTP.

La nuova Audi A3 quattro è già ordinabile, con prezzi che partono da 47.500 euro per la Sportback e arrivano a 52.500 euro per la versione allstreet più equipaggiata.