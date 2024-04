Dacia Spring: svelati allestimenti e prezzi per il mercato italiano

Il restyling della Dacia Spring ha portato con sé diverse novità rispetto alla versione precedente, andando a migliorare alcuni aspetti di una delle auto più vendute sul mercato europeo. A partire da oggi, la nuova Dacia Spring può essere ordinata presso le concessionarie del brand, mentre le prime consegne sono previste per Settembre 2024.

Dacia Spring: svelati allestimenti e prezzi del restyling

La nuova Spring ha ora un frontale, così come il posteriore con luci a LED a forma di “Y”, che porta la nuova visione stilistica già vista anche sulla nuova Dacia Duster. Gli interni vantano uno schermo da 7 pollici dedicato alla strumentazione digitale (10 pollici sulla versione Extreme) collegato allo schermo dedicato al sistema infotainment. La capacità del bagagliaio è di 308 litri, che può salire a 1.004 abbattendo i sedili posteriori. Per quanto riguarda il powertrain, il restyling della nuova Dacia Spring offre un motore da 45 CV / 31 kW e 65 CV / 48 kW in due diversi allestimenti: Expression ed Extreme. In tutte le versioni la capacità della batteria è di 26,8 kWh, che garantisce un’autonomia di 220 km stimata secondo il ciclo WLTP.

L’allestimento Expression è disponibile con motore da 45 e 65 CV e offre la strumentazione digitale da 7 pollici, volante a 3 razze regolabile in altezza, servosterzo, limitatore di velocità, climatizzatore manuale, chiusura centralizzata delle porte con comando da remoto, alzacristalli elettrici anteriori, sensori di parcheggio posteriori e una presa da 12 V. La versione da 65 CV aggiunge cerchi da 15 pollici. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, sono disponibili tutti quelli obbligatori, ovvero: monitoraggio della corsia e attenzione del conducente, così come il mantenimento della corsia e la frenata automatica di emergenza.

L’allestimento Extreme è disponibile soltanto in versione con motore da 65 CV e offre, oltre agli elementi in dotazione con l’Expression, un display centrale da 10 pollici, 2 prese USB-C, finiture interne ed esterne in color rame, alzacristalli posteriori e retrovisori elettrici e caricabatterie con V2L.

Per quanto riguarda i prezzi, l’allestimento Expression con motore da 45 CV e 65 CV parte da 17.900 e 18.900 euro, mentre l’allestimento Extreme con motore da 65 CV parte da 19.900 euro.